Гітару Пола Маккартні продали на аукціоні, гроші підуть на підтримку України

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 28517 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 58739 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 97475 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 127082 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 175742 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 196481 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 387076 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 228682 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 195552 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 356421 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 56113 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 54960 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 55993 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 41207 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 53479 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 28601 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 387100 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 356441 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 570185 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 698471 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 86132 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 122606 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 207120 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 232508 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 225284 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Гітару Пола Маккартні продали на аукціоні, гроші підуть на підтримку України

Гітару Пола Маккартні продали на аукціоні, гроші підуть на підтримку України

Київ • УНН

 • 534165 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. На аукціоні Julien's в Нью-Йорку продали гітари Gibson, які належать відомим музикантам, у тому числі Полу Маккартні. Гроші від продажу підуть на допомогу Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на аукціонний дім Julien's.

Деталі

Майстри Gibson Luthiers випустили обмежену серію електрогітар Guitars For Peace Les Paul Custom, які пофарбовані у синьо-жовті кольори. Інструменти, що належали таким відомим музикантам, як Пол Маккартні, Сол Гадсон (Слеш) та Rolling Stones, продали на аукціоні.

За інформацією Julien's, наприклад, інструмент, з яким Маккартні виступив улітку, було продано за 77 тисяч доларів. Гітара Слеша пішла з молотка за 31 тисячу доларів, а мексиканської поп-рок-групи Maná - понад 11 тисяч доларів.

Гроші обсягом 100% підуть на гуманітарні потреби народу України, а також на відновлення у країні музичних проектів після закінчення війни росії проти України.

На аукціоні також продавались книги з автографами Пола Маккартні, The Rolling Stones, Слеша, Фера Олвери з Maná, Найла Роджерса з Chic, Марка Нопфлера, Лзі Гейла, Марго Прайса, Алекса Лайфсона, Blossoms, The Fratellis, Kasabian, Madness, Мейсі Пітерса, Палома Фейта, "The Charlatans", "The Vaccines", "Toyah", "My Chemical Romance", актора Джейсона Момоа та інших.

Довідка 

Пол Маккартні — британський співак, композитор, автор пісень, мультиінструменталіст, музичний продюсер, підприємець, лауреат численних премій Grammy, кавалер Ордена Британської імперії, лицар Британської імперії.

Здобув всесвітню популярність як один із засновників і учасників рок-гурту The Beatles. Разом із Джоном Ленноном сформував один із найвпливовіших і найуспішніших творчих тандемів, який написав одні з найпопулярніших пісень в історії рок-музики.

Нагадаємо 

Пол Маккартні зробив допис у своєму Twitter у підтримку України. 

Також Маккартні продемонстрував підтримку Україні, вийшовши з українським прапором на біс під час свого виступу на "Гластонбері" 25 червня.

Sold for $76,800. A Gibson Les Paul played by @PaulMcCartney. Proceeds of this sale go to @gibsonguitar to support relief in Ukraine.

"Icons and Idols: Rock 'N' Roll" auction at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/Wb8TYB3Nju

— Julien's Auctions (@JuliensAuctions) November 12, 2022

Sold for $11,520. A Gibson Les Paul played by Fher Olvera of Mana. Proceeds of this sale go to @gibsonguitar to support relief in Ukraine.

"Icons and Idols: Rock 'N' Roll" auction at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/a6TgnwAz8Y

— Julien's Auctions (@JuliensAuctions) November 12, 2022

Sold for $28,800. A signed Gibson Les Paul electric guitar. Proceeds of this sale go to @gibsonguitar to support relief in Ukraine.

"Icons and Idols: Rock 'N' Roll" auction at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/f8qW6W4a2n

— Julien's Auctions (@JuliensAuctions) November 12, 2022

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,056.20
Золото
$3,173.97
Tesla
$258.01
Brent
$74.96
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04