Гітару Пола Маккартні продали на аукціоні, гроші підуть на підтримку України

Деталі

Майстри Gibson Luthiers випустили обмежену серію електрогітар Guitars For Peace Les Paul Custom, які пофарбовані у синьо-жовті кольори. Інструменти, що належали таким відомим музикантам, як Пол Маккартні, Сол Гадсон (Слеш) та Rolling Stones, продали на аукціоні.

За інформацією Julien's, наприклад, інструмент, з яким Маккартні виступив улітку, було продано за 77 тисяч доларів. Гітара Слеша пішла з молотка за 31 тисячу доларів, а мексиканської поп-рок-групи Maná - понад 11 тисяч доларів.

Гроші обсягом 100% підуть на гуманітарні потреби народу України, а також на відновлення у країні музичних проектів після закінчення війни росії проти України.

На аукціоні також продавались книги з автографами Пола Маккартні, The Rolling Stones, Слеша, Фера Олвери з Maná, Найла Роджерса з Chic, Марка Нопфлера, Лзі Гейла, Марго Прайса, Алекса Лайфсона, Blossoms, The Fratellis, Kasabian, Madness, Мейсі Пітерса, Палома Фейта, "The Charlatans", "The Vaccines", "Toyah", "My Chemical Romance", актора Джейсона Момоа та інших.

Довідка

Пол Маккартні — британський співак, композитор, автор пісень, мультиінструменталіст, музичний продюсер, підприємець, лауреат численних премій Grammy, кавалер Ордена Британської імперії, лицар Британської імперії.

Здобув всесвітню популярність як один із засновників і учасників рок-гурту The Beatles. Разом із Джоном Ленноном сформував один із найвпливовіших і найуспішніших творчих тандемів, який написав одні з найпопулярніших пісень в історії рок-музики.

Нагадаємо

Пол Маккартні зробив допис у своєму Twitter у підтримку України.

Також Маккартні продемонстрував підтримку Україні, вийшовши з українським прапором на біс під час свого виступу на "Гластонбері" 25 червня.

Sold for $76,800. A Gibson Les Paul played by @PaulMcCartney. Proceeds of this sale go to @gibsonguitar to support relief in Ukraine.



"Icons and Idols: Rock 'N' Roll" auction at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/Wb8TYB3Nju

— Julien's Auctions (@JuliensAuctions) November 12, 2022

Sold for $11,520. A Gibson Les Paul played by Fher Olvera of Mana. Proceeds of this sale go to @gibsonguitar to support relief in Ukraine.



"Icons and Idols: Rock 'N' Roll" auction at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/a6TgnwAz8Y

— Julien's Auctions (@JuliensAuctions) November 12, 2022

Sold for $28,800. A signed Gibson Les Paul electric guitar. Proceeds of this sale go to @gibsonguitar to support relief in Ukraine.



"Icons and Idols: Rock 'N' Roll" auction at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/f8qW6W4a2n

— Julien's Auctions (@JuliensAuctions) November 12, 2022