Гитару Пола Маккартни продали на аукционе, деньги пойдут в поддержку Украины

Детали

Мастера Gibson Luthiers выпустили ограниченную серию электрогитар Guitars For Peace Les Paul Custom, окрашенных в сине-желтый цвет. Инструменты, принадлежавшие известным музыкантам, как Пол Маккартни, Сол Гадсон (Слэш) и Rolling Stones, продали на аукционе.

По информации Julien's, например, инструмент, с которым Маккартни выступил летом, был продан за 77 тысяч долларов. Гитара Слеша ушла с молотка за 31 тысячу долларов, а мексиканской поп-рок-группы Maná – более 11 тысяч долларов.

Деньги объемом 100% пойдут на гуманитарные нужды народа Украины, а также на возобновление в стране музыкальных проектов после войны россии против Украины.

На аукционе также продавались книги с автографами Пола Маккартни, The Rolling Stones, Слэша, Ферра Олвери из Maná, Найла Роджерса из Chic, Марка Нопфлера, Лзи Гейла, Марго Прайса, Алекса Лайфсона, Blossoms, The Fratellis, Kasabian, Madness, Мэйси Питерс, Палома Фейта, "The Charlatans", "Vaccines", "Toyah", "My Chemical Romance", актера Джейсона Момоа и других.

Справка

Пол Маккартни — британский певец, композитор, автор песен, мультиинструменталист, музыкальный продюсер, предприниматель, лауреат многочисленных премий Grammy, кавалер Ордена Британской империи, рыцарь Британской империи.

Приобрел всемирную известность как один из основателей и участников рок-группы The Beatles. Вместе с Джоном Ленноном сформировал один из самых влиятельных и успешных творческих тандемов, написавший одни из самых популярных песен в истории рок-музыки.

Напомним

Пол Маккартни сделал сообщение в своем Twitter в поддержку Украины.

Также Маккартни продемонстрировал поддержку Украине, выйдя с украинским флагом на бес во время своего выступления на "Гластонбери" 25 июня.

Sold for $76,800. A Gibson Les Paul играл по @PaulMcCartney. Процессы этого sale go to @gibsonguitar to support relief in Ukraine.



"Icons and Idols: Rock 'N' Roll" auction at the @HardRock в New York City и online at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/Wb8TYB3Nju

— Julien's Auctions (@JuliensAuctions) November 12, 2022

Sold for $11,520. A Gibson Les Paul играл по Fher Olvera of Mana. Процессы этого sale go to @gibsonguitar для поддержки религии в Украине.



"Icons and Idols: Rock 'N' Roll" auction at the @HardRock в New York City и онлайн at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/a6TgnwAz8Y

— Julien's Auctions (@JuliensAuctions) November 12, 2022

Sold for $28,800. Под названием Gibson Les Paul электрическая гитара. Процессы этого sale go to @gibsonguitar to support relief in Ukraine.



"Icons and Idols: Rock 'N' Roll" auction at the @HardRock в Нью-Йорке и онлайн at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/f8qW6W4a2n

— Julien's Auctions (@JuliensAuctions) November 12, 2022