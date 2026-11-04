Трамп заявив, що не планує звільняти Гегсета з посади міністра оборони

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп також заявив, що не розглядає можливість заміни Піта Гегсета на посаді міністра оборони, передає УНН із посиланням на The Guardian.

"На мою думку, він (Гегсет - ред.) чудово справляється зі своєю роботою", — зазначив президент США.

Це пролунало на тлі повідомлень про те, що Марша Блекберн може призначити Гегсета на решту свого терміну в Сенаті США від штату Теннессі — після того, як вона перемогла на виборах губернатора.

"Власне, гадаю, якби він на це пішов, то став би дуже популярним. Але я про таке зовсім нічого не чув", — додав президент США.

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Нагадаємо

Як повідомляв CBS News з посиланням на джерела, президент США Дональд Трамп запитував своїх радників, чи повинен міністр оборони Піт Гегсет залишитися на своїй посаді після поразок республіканців на проміжних виборах.