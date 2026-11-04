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Венс звинуватив війну з Іраном у "втраті Конгресу" республіканцями - що віщують ці заяви

Київ • УНН

 • 1060 перегляди

Джей Ді Венс назвав війну з Іраном причиною поразки республіканців на виборах. Трамп заявив, що знову вчинив би так само.

Венс звинуватив війну з Іраном у "втраті Конгресу" республіканцями - що віщують ці заяви

У середу віцепрезидент США Джей Ді Венс дистанціювався від війни президента Дональда Трампа проти Ірану. Він поставив під сумнів доцільність цього конфлікту та поклав на нього повну відповідальність за нищівну поразку на виборах, внаслідок якої контроль над Конгресом перейшов до демократів, передає УНН із посиланням на Reuters.

Ці неординарні заяви Венса, опубліковані в соцмережі X, можуть ще більше ускладнити процес прийняття рішень для Трампа, який наразі розглядає можливість відновлення масштабних бойових дій проти Ірану — варіант, який, за словами американських посадовців у коментарі агентству Reuters, досі залишається на порядку денному.

Ці слова також ставлять під питання політичне майбутнє високопосадовців Пентагону, насамперед міністра оборони Піта Гегсета. Гегсет і без того вкрай непопулярний у Конгресі, де деякі законодавці, як очікується, домагатимуться його імпічменту.

"Причина нашої поразки — це війна", — написав Венс у X.

"Якщо ви хочете довести, що воно того варте — що втрата Сенату на наступні 6 років була виправданою, — то спробуйте".

Венс також зазначив, що попередня рекомендація припинити війну була "слушною порадою".

Додамо

У вівторок демократи здобули контроль як над Сенатом, так і над Палатою представників, отримавши переконливі перемоги в оплотах республіканців — вперше за багато поколінь.

Виборці в консервативних регіонах, які лише два роки тому забезпечили президенту другий термін, різко змінили свої симпатії на користь демократів. Причинами цього стали глибоке розчарування війною з Іраном, тривога через високу вартість життя та невдоволення тим, як Трамп керував країною.

Трамп визнав вплив війни з Іраном і цін на пальне на поразку на виборах у Конгрес04.11.26, 11:51 • 4170 переглядiв

Венс спробував применшити розбіжності в поглядах із Трампом, заявивши, що президент також визнав: війна з Іраном коштувала республіканцям перемоги на проміжних виборах у вівторок. Однак коментарі самого Трампа були значно стриманішими — він зазначив, що війна з Іраном була лише однією з багатьох причин.

"Я вчинив правильно, — заявив Трамп в інтерв’ю виданню Wall Street Journal. — Я зробив би це знову".

Антоніна Туманова

Світ
Вибори в США
Піт Гегсет
Джей Ді Венс
Палата представників США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Пентагон
Конгрес США
Reuters
Дональд Трамп
Іран