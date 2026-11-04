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Трамп визнав вплив війни з Іраном і цін на пальне на поразку на виборах у Конгрес

Київ • УНН

 • 1936 перегляди

Трамп пов’язав поразку республіканців на проміжних виборах із війною з Іраном і високими цінами на бензин. Він не шкодує про її початок.

Трамп визнав вплив війни з Іраном і цін на пальне на поразку на виборах у Конгрес

Президент США Дональд Трамп визнав, що війна з Іраном частково винна у поразці республіканців на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада, пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

У телефонному інтерв'ю Fox News Трамп сказав, що "частково це був Іран", пояснюючи результат виборів, але що "водночас люди розуміють важливість того, що я зробив".

Розмірковуючи про поразки своєї партії на проміжних виборах у вівторок, президент США Дональд Трамп сказав, що виборці погоджуються з його політикою щодо Ірану, але "ймовірно, не були готові" прийняти "короткострокові" витрати на підвищення вартості пального.

"Я не думаю, що це війна, я думаю, що це ціни на бензин. Люди погоджуються з тим, що я роблю щодо Ірану, але вони насправді, ймовірно, не були готові до короткострокових наслідків, сплачуючи більше за бензин. І, знаєте, я це розумію. Я не погоджуюся з цим, і я б сказав людям, що це короткострокова проблема, але заради довгострокової вигоди", - за даними журналістки, сказав Трамп.

В окремому інтерв'ю The Wall Street Journal президент США повторив свої коментарі та додав, що не шкодує про початок війни з Тегераном.

"Я не думаю про це. Я вчинив правильно. Я б зробив це знову", – сказав він газеті.

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Доповнення

Головний переговірник Ірану заявив у середу, 4 листопада, вранці, що результат проміжних виборів відображає неприйняття американцями війни з його країною та обурення щодо вартості життя.

Попри ознаки дипломатичних спроб досягти угоди, судна продовжують зазнавати ударів в Ормузькій протоці. Чотири нафтові танкери загорілися після наїзду на міни під час переходу життєво важливим водним шляхом, повідомив у середу Корпус вартових Ісламської революції Ірану.

Демократи здобувають контроль над Конгресом, завдавши удар по Трампу04.11.26, 08:33 • 20015 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Вибори в США
Fox News
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран