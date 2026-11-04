Трамп признал влияние войны с Ираном и цен на топливо на поражение на выборах в Конгресс

Президент США Дональд Трамп признал, что война с Ираном отчасти виновна в поражении республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

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В телефонном интервью Fox News Трамп сказал, что "отчасти это был Иран", объясняя результат выборов, но что "одновременно люди понимают важность того, что я сделал".

Размышляя о поражениях своей партии на промежуточных выборах во вторник, президент США Дональд Трамп сказал, что избиратели согласны с его политикой в отношении Ирана, но "вероятно, не были готовы" принять "краткосрочные" расходы на повышение стоимости топлива.

"Я не думаю, что это война, я думаю, что это цены на бензин. Люди согласны с тем, что я делаю в отношении Ирана, но они на самом деле, вероятно, не были готовы к краткосрочным последствиям, платя больше за бензин. И, знаете, я это понимаю. Я с этим не согласен, и я бы сказал людям, что это краткосрочная проблема, но ради долгосрочной выгоды", — по данным журналистки, сказал Трамп.

В отдельном интервью The Wall Street Journal президент США повторил свои комментарии и добавил, что не сожалеет о начале войны с Тегераном.

"Я не думаю об этом. Я поступил правильно. Я сделал бы это снова", — сказал он газете.

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Главный переговорщик Ирана заявил утром в среду, 4 ноября, что результат промежуточных выборов отражает неприятие американцами войны с его страной и возмущение стоимостью жизни.

Несмотря на признаки дипломатических попыток достичь соглашения, суда продолжают подвергаться ударам в Ормузском проливе. Четыре нефтяных танкера загорелись после подрыва на минах во время прохода по жизненно важному водному пути, сообщил в среду Корпус стражей Исламской революции Ирана.

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