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Трамп поздравил демократов с победами на выборах и обещает сотрудничать с ними, но напомнил о праве вето

Киев • УНН

 • 10225 просмотра

Дональд Трамп заявил о готовности сотрудничать с демократами после их побед на выборах в Конгресс. Вместе с тем он пригрозил наложить вето на всё, что не будет согласовано.

Трамп поздравил демократов с победами на выборах и обещает сотрудничать с ними, но напомнил о праве вето

Президент США Дональд Трамп поздравил демократов с победами на промежуточных выборах в Конгресс и заявил о готовности сотрудничать с ними. В то же время он предупредил, что будет применять право вето, если Демократическая партия откажется от сотрудничества. Об этом американский лидер заявил в интервью CBS News, пишет УНН.

Детали

Моё послание — поздравляю демократов и рассчитываю на сотрудничество с вами на благо нашей страны

— сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что знаком со многими представителями Демократической партии и надеется достичь с ними договорённостей.

Я знаю многих демократов, у меня есть абсолютное право вето, и я уверен, что мы сможем обо всём договориться. Думаю, они захотят работать со мной. Иначе я просто буду накладывать вето на всё, а им этого не хочется

— заявил он.

Трамп объяснил поражения республиканцев своим отсутствием в избирательных бюллетенях

Американский президент также прокомментировал неудачи кандидатов от Республиканской партии. По его мнению, одной из причин стало его личное отсутствие в избирательных бюллетенях.

Я считаю, что меня не было в бюллетенях, и ничего нельзя было с этим поделать. Если бы я участвовал в выборах, мы бы победили

— сказал Трамп.

На вопрос, расстроен ли он результатами голосования, президент ответил, что приложил максимум усилий для поддержки однопартийцев.

Я пытался помочь людям избраться, но их не избрали, они не смогли победить. Люди не пришли голосовать так, как должны были. Если бы я был в бюллетенях, они бы пришли. Но они не пришли

— отметил он.

Трамп добавил, что подобные ситуации уже неоднократно происходили на американских выборах.

Напомним, подсчёт голосов всё ещё продолжается.

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Степан Гафтко

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