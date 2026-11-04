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Трамп привітав демократів із перемогами на виборах та обіцяє співпрацювати з ними, але пригадав про право вето
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Трамп привітав демократів із перемогами на виборах та обіцяє співпрацювати з ними, але пригадав про право вето

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Дональд Трамп заявив про готовність співпрацювати з демократами після їхніх перемог на виборах до Конгресу. Водночас він пригрозив ветувати все без домовленостей.

Трамп привітав демократів із перемогами на виборах та обіцяє співпрацювати з ними, але пригадав про право вето

Президент США Дональд Трамп привітав демократів із перемогами на проміжних виборах до Конгресу та заявив про готовність співпрацювати з ними. Водночас він попередив, що застосовуватиме право вето, якщо Демократична партія відмовиться від співпраці. Про це американський лідер заявив в інтерв'ю CBS News, пише УНН.

Деталі

Моє послання – вітаю демократів і розраховую на співпрацю з вами заради блага нашої країни

– сказав Трамп.

Президент наголосив, що знайомий із багатьма представниками Демократичної партії та сподівається досягти з ними домовленостей.

Я знаю багатьох демократів, у мене є абсолютне право вето, і я впевнений, що ми зможемо про все домовитися. Думаю, вони захочуть працювати зі мною. Інакше я просто накладатиму вето на все, а їм цього не хочеться

– заявив він.

Трамп пояснив поразки республіканців своєю відсутністю у виборчих бюлетенях

Американський президент також прокоментував невдачі кандидатів від Республіканської партії. На його думку, однією з причин стала його особиста відсутність у виборчих бюлетенях.

Я вважаю, що мене не було в бюлетенях, і нічого не можна було з цим вдіяти. Якби я брав участь у виборах, ми б перемогли

– сказав Трамп.

На запитання, чи засмучений він результатами голосування, президент відповів, що доклав максимум зусиль для підтримки однопартійців.

Я намагався допомогти людям обратися, але їх не обрали, вони не змогли перемогти. Люди не прийшли голосувати так, як мали б. Якби я був у бюлетенях, вони б прийшли. Але вони не прийшли

– зазначив він.

Трамп додав, що подібні ситуації вже неодноразово траплялися на американських виборах.

Нагадаємо, підрахунок голосів все ще продовжується.

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Степан Гафтко

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Вибори в США
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Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки