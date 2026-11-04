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Вэнс обвинил войну с Ираном в «потере Конгреса» республиканцами — что предвещают эти заявления

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения республиканцев на выборах. Трамп заявил, что снова поступил бы так же.

Вэнс обвинил войну с Ираном в «потере Конгреса» республиканцами — что предвещают эти заявления

В среду вице-президент США Джей Ди Вэнс дистанцировался от войны президента Дональда Трампа против Ирана. Он поставил под сомнение целесообразность этого конфликта и возложил на него полную ответственность за сокрушительное поражение на выборах, в результате которого контроль над Конгрессом перешёл к демократам, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Эти неординарные заявления Вэнса, опубликованные в социальной сети X, могут ещё больше усложнить процесс принятия решений для Трампа, который в настоящее время рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана — вариант, который, по словам американских чиновников в комментарии агентству Reuters, по-прежнему остаётся на повестке дня.

Эти слова также ставят под вопрос политическое будущее высокопоставленных чиновников Пентагона, прежде всего министра обороны Пита Хегсета. Хегсет и без того крайне непопулярен в Конгрессе, где некоторые законодатели, как ожидается, будут добиваться его импичмента.

"Причина нашего поражения — это война", — написал Вэнс в X.

"Если вы хотите доказать, что оно того стоило — что потеря Сената на следующие 6 лет была оправданной, — то попробуйте".

Вэнс также отметил, что предыдущая рекомендация прекратить войну была "дельным советом".

Добавим

Во вторник демократы установили контроль как над Сенатом, так и над Палатой представителей, одержав убедительные победы в оплотах республиканцев — впервые за многие поколения.

Избиратели в консервативных регионах, которые всего два года назад обеспечили президенту второй срок, резко изменили свои предпочтения в пользу демократов. Причинами этого стали глубокое разочарование войной с Ираном, тревога из-за высокой стоимости жизни и недовольство тем, как Трамп управлял страной.

Трамп признал влияние войны с Ираном и цен на топливо на поражение на выборах в Конгресс04.11.26, 11:51 • 4130 просмотров

Вэнс попытался преуменьшить разногласия во взглядах с Трампом, заявив, что президент также признал: война с Ираном стоила республиканцам победы на промежуточных выборах во вторник. Однако комментарии самого Трампа были значительно более сдержанными — он отметил, что война с Ираном была лишь одной из многих причин.

"Я поступил правильно, — заявил Трамп в интервью изданию Wall Street Journal. — Я сделал бы это снова".

Антонина Туманова

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