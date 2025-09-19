$41.250.05
Ексклюзив
12:05 • 3012 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 2064 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 10452 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
08:43 • 27835 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 28388 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 45522 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 42991 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 64269 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44214 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51866 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Теги
Автори
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
У США розбився літак: загинув культовий автор пісень і лауреат "Греммі" Бретт Джеймс

Київ • УНН

 • 86 перегляди

57-річний співак і композитор Бретт Джеймс, відомий хітом "Jesus, Take the Wheel", загинув в авіакатастрофі в Північній Кароліні. Лауреат премії "Греммі" перебував на борту маломоторного літака Cirrus SR22T, що розбився з трьома людьми на борту.

У США розбився літак: загинув культовий автор пісень і лауреат "Греммі" Бретт Джеймс

57-річний співак і композитор Бретт Джеймс, відомий хітом "Jesus, Take the Wheel" для Керрі Андервуд та сотнями пісень для зірок кантрі-музики, загинув у авіакатастрофі в Північній Кароліні, пише Independent, передає УНН.

Деталі

Лауреат премії "Греммі", найбільш відомий за написання пісні Керрі Андервуд "Jesus, Take the Wheel", як повідомляється, "перебував на борту маломоторного літака, який розбився в окрузі Мейкон поблизу Франкліна, Північна Кароліна, у четвер".

Згідно з даними FlightAware, "літак Cirrus SR22T був зареєстрований на музиканта та вилетів з Нешвілла, штат Теннессі, з трьома людьми на борту".

FAA та Національна рада з безпеки на транспорті проведуть розслідування. NTSB буде відповідальним за розслідування та надаватиме подальшу інформацію 

- сказав речник.

"Ми сумуємо з приводу передчасної втрати члена Зали слави Бретта Джеймса, прийнятого до неї у 2020 році, який загинув у авіакатастрофі малого літака 18 вересня", - йдеться в повідомленні Зали слави авторів пісень Нашвілла.

"Я абсолютно спустошена втратою одного з найкращих авторів, з яким я коли-небудь писала та записувала кілька його пісень. Бретта Джеймса. Я молюся за його близьких. Який трагічний і сумний день. Нам його так не вистачатиме", - написала зірка кантрі-музики Сара Еванс написала в Instagram.

Доповнення

Джеймс народився 5 червня 1968 року і спочатку планував кар'єру в медицині, але натомість пішов за своєю любов'ю до музики й випустив свій перший і єдиний сольний альбом у 1995 році.

Згодом Джеймс став залаштунковою зіркою кантрі-музики й писав пісні для таких відомих виконавців, як Біллі Рей Сайрус, Кенні Чесні та Мартіна Макбрайд. У 2001 році він записав свій перший сингл №1 з піснею "Who I Am" у виконанні Джессіки Ендрюс.

За свою кар'єру Джеймс написав понад 300 пісень. Його найвідомішою піснею стала "Jesus, Take the Wheel", записана Андервудом.

Незважаючи на те, що пісня досягла лише 20-го місця в Billboard Hot 100, у 2007 році вона отримала дві премії "Греммі" як "найкраща кантрі-пісня" та за "найкраще жіноче кантрі-вокальне виконання".

Пісня згодом виграла нагороди за сингл року ACM, кантрі-пісню року ASCAP та пісню року NSAI. Завдяки написанню пісень Джеймс також двічі, у 2006 та 2010 роках, був обраний найкращим кантрі-піснярем року за версією ASCAP.

Його було введено до Зали слави авторів пісень Нашвілла у 2020 році. На церемонії, яка відбулася у 2021 році через пандемію Covid, Джеймс сказав: "Я хочу подякувати спільноті авторів пісень та всім моїм колегам-піснярам. Ця нагорода належить, зокрема, вам".

"No Escape From Now": Paramount+ покаже документальний фільм про останні роки Оззі Осборна18.09.25, 16:18 • 2224 перегляди

Альона Уткіна

Новини Світу
Теннессі