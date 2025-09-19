$41.250.05
Эксклюзив
12:05 • 4576 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 3392 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 11431 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
08:43 • 28352 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 28830 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 46190 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 43207 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 64409 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 44328 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 51962 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
В США разбился самолет: погиб культовый автор песен и лауреат "Грэмми" Бретт Джеймс

Киев • УНН

 • 940 просмотра

57-летний певец и композитор Бретт Джеймс, известный хитом "Jesus, Take the Wheel", погиб в авиакатастрофе в Северной Каролине. Лауреат премии "Грэмми" находился на борту маломоторного самолета Cirrus SR22T, разбившегося с тремя людьми на борту.

В США разбился самолет: погиб культовый автор песен и лауреат "Грэмми" Бретт Джеймс

57-летний певец и композитор Бретт Джеймс, известный хитом "Jesus, Take the Wheel" для Кэрри Андервуд и сотнями песен для звезд кантри-музыки, погиб в авиакатастрофе в Северной Каролине, пишет Independent, передает УНН.

Детали

Лауреат премии "Грэмми", наиболее известный по написанию песни Кэрри Андервуд "Jesus, Take the Wheel", как сообщается, "находился на борту легкомоторного самолета, который разбился в округе Мейкон близ Франклина, Северная Каролина, в четверг".

Согласно данным FlightAware, "самолет Cirrus SR22T был зарегистрирован на музыканта и вылетел из Нэшвилла, штат Теннесси, с тремя людьми на борту".

FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование. NTSB будет отвечать за расследование и предоставлять дальнейшую информацию 

- сказал представитель.

"Мы скорбим по поводу безвременной утраты члена Зала славы Бретта Джеймса, принятого в него в 2020 году, который погиб в авиакатастрофе малого самолета 18 сентября", - говорится в сообщении Зала славы авторов песен Нэшвилла.

"Я абсолютно опустошена потерей одного из лучших авторов, с которым я когда-либо писала и записывала несколько его песен. Бретта Джеймса. Я молюсь за его близких. Какой трагический и печальный день. Нам его так не будет хватать", - написала звезда кантри-музыки Сара Эванс в Instagram.

Дополнение

Джеймс родился 5 июня 1968 года и изначально планировал карьеру в медицине, но вместо этого последовал своей любви к музыке и выпустил свой первый и единственный сольный альбом в 1995 году.

Впоследствии Джеймс стал закулисной звездой кантри-музыки и писал песни для таких известных исполнителей, как Билли Рэй Сайрус, Кенни Чесни и Мартина Макбрайд. В 2001 году он записал свой первый сингл №1 с песней "Who I Am" в исполнении Джессики Эндрюс.

За свою карьеру Джеймс написал более 300 песен. Его самой известной песней стала "Jesus, Take the Wheel", записанная Андервудом.

Несмотря на то, что песня достигла лишь 20-го места в Billboard Hot 100, в 2007 году она получила две премии "Грэмми" как "лучшая кантри-песня" и за "лучшее женское кантри-вокальное исполнение".

Песня впоследствии выиграла награды за сингл года ACM, кантри-песню года ASCAP и песню года NSAI. Благодаря написанию песен Джеймс также дважды, в 2006 и 2010 годах, был избран лучшим кантри-песенником года по версии ASCAP.

Он был введен в Зал славы авторов песен Нэшвилла в 2020 году. На церемонии, которая состоялась в 2021 году из-за пандемии Covid, Джеймс сказал: "Я хочу поблагодарить сообщество авторов песен и всех моих коллег-песенников. Эта награда принадлежит, в частности, вам".

