В США разбился самолет: погиб культовый автор песен и лауреат "Грэмми" Бретт Джеймс

57-летний певец и композитор Бретт Джеймс, известный хитом "Jesus, Take the Wheel" для Кэрри Андервуд и сотнями песен для звезд кантри-музыки, погиб в авиакатастрофе в Северной Каролине, пишет Independent, передает УНН.

Детали

Лауреат премии "Грэмми", наиболее известный по написанию песни Кэрри Андервуд "Jesus, Take the Wheel", как сообщается, "находился на борту легкомоторного самолета, который разбился в округе Мейкон близ Франклина, Северная Каролина, в четверг".

Согласно данным FlightAware, "самолет Cirrus SR22T был зарегистрирован на музыканта и вылетел из Нэшвилла, штат Теннесси, с тремя людьми на борту".

FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование. NTSB будет отвечать за расследование и предоставлять дальнейшую информацию - сказал представитель.

"Мы скорбим по поводу безвременной утраты члена Зала славы Бретта Джеймса, принятого в него в 2020 году, который погиб в авиакатастрофе малого самолета 18 сентября", - говорится в сообщении Зала славы авторов песен Нэшвилла.

"Я абсолютно опустошена потерей одного из лучших авторов, с которым я когда-либо писала и записывала несколько его песен. Бретта Джеймса. Я молюсь за его близких. Какой трагический и печальный день. Нам его так не будет хватать", - написала звезда кантри-музыки Сара Эванс в Instagram.

Дополнение

Джеймс родился 5 июня 1968 года и изначально планировал карьеру в медицине, но вместо этого последовал своей любви к музыке и выпустил свой первый и единственный сольный альбом в 1995 году.

Впоследствии Джеймс стал закулисной звездой кантри-музыки и писал песни для таких известных исполнителей, как Билли Рэй Сайрус, Кенни Чесни и Мартина Макбрайд. В 2001 году он записал свой первый сингл №1 с песней "Who I Am" в исполнении Джессики Эндрюс.

За свою карьеру Джеймс написал более 300 песен. Его самой известной песней стала "Jesus, Take the Wheel", записанная Андервудом.

Несмотря на то, что песня достигла лишь 20-го места в Billboard Hot 100, в 2007 году она получила две премии "Грэмми" как "лучшая кантри-песня" и за "лучшее женское кантри-вокальное исполнение".

Песня впоследствии выиграла награды за сингл года ACM, кантри-песню года ASCAP и песню года NSAI. Благодаря написанию песен Джеймс также дважды, в 2006 и 2010 годах, был избран лучшим кантри-песенником года по версии ASCAP.

Он был введен в Зал славы авторов песен Нэшвилла в 2020 году. На церемонии, которая состоялась в 2021 году из-за пандемии Covid, Джеймс сказал: "Я хочу поблагодарить сообщество авторов песен и всех моих коллег-песенников. Эта награда принадлежит, в частности, вам".

«No Escape From Now»: Paramount+ покажет документальный фильм о последних годах Оззи Осборна