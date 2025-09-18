$41.190.02
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 7324 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 16186 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 12165 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 12402 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 21252 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14070 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 41914 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 42679 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32958 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 16188 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 16186 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
07:58 • 21252 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 41914 просмотра
«No Escape From Now»: Paramount+ покажет документальный фильм о последних годах Оззи Осборна

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Документальный фильм был создан в сотрудничестве с семьей Осборнов и содержит интервью с самим Оззи, его женой и детьми.

«No Escape From Now»: Paramount+ покажет документальный фильм о последних годах Оззи Осборна

7 октября состоится премьера документального фильма "No Escape From Now", посвященного борьбе культового музыканта Оззи Осборна с болезнью, его пути на сцену после многочисленных операций и прощальному выступлению в Бирмингеме, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Подробности

Документальный фильм, снятый обладательницей премии BAFTA Таней Александер, был создан в сотрудничестве с семьей Осборнов и содержит интимные интервью с самим Оззи, его женой Шэрон Осборн и детьми Эйми, Келли и Джеком Осборнами. В них семья подробно обсуждает ухудшение здоровья Оззи в феврале 2019 года, которое привело к отмене им своего прощального двухлетнего тура.

Двухчасовой фильм рассказывает не только о проблемах Осборна со здоровьем, но и о его пути к возвращению на сцену в течение последних шести лет.

Подробно описывая его многочисленные корректирующие операции, обострение проблем со здоровьем и прогрессирующие последствия диагноза болезни Паркинсона, фильм "Оззи: Отныне нет побега" предлагает смелый, неприкрашенный и понятный портрет человека, подчеркивая, как постоянная хроническая боль Оззи повлияла на его психическое здоровье и повлияла на музыку, которую он создавал в этот период

- говорится в официальном синопсисе документального фильма.

Сейчас уже опубликован эмоциональный трейлер, в котором представлено одно из последних интервью покойной рок-звезды перед камерой. В одном из фрагментов врач заходит в студию с Оззи, где тот записывает свою совместную работу с Пост Малоун 2019 года "Take What You Want" и два последующих альбома.

Это вытащило меня из депрессии. Это помогло мне. Это было лучшее лекарство, которое я когда-либо имел на тот момент

- говорит Оззи в трейлере.

Премьера состоится на Paramount+ 7 октября. Фильм будет доступен для трансляции исключительно на платформе по всему миру, за исключением Японии.

"No Escape From Now" также документирует решение Осборна сыграть последний прощальный концерт в своем родном городе Бирмингем 5 июля, всего за несколько недель до его смерти.

"Оззи: Нет побега из настоящего" никогда не задумывался как "посмертный фильм". Однако теперь документальный фильм является свидетельством мужества, остроумия, решимости и таланта Оззи - качеств, которые гарантируют ему оставаться героем для миллионов людей во всем мире

- говорится в пресс-релизе.

Что еще вошло в фильм

Наряду с семьей Осборна, в фильме "No Escape From Now" представлены интервью с Тони Айомми (Black Sabbath), Даффом МакКаганом и Слэшем (Guns N' Roses), Робертом Трухильо и Джеймсом Хэтфилдом (Metallica), Билли Айдолом, Мэйнардом Джеймсом Кинаном (Tool), Чедом Смитом (Red Hot Chili Peppers), давним гитаристом Оззи Заком Уайлдом, продюсером Эндрю Уаттом, Билли Моррисоном, Томом Морелло (Rage Against The Machine), Майком Инезом (Alice In Chains) и Билли Корганом (Smashing Pumpkins).

Фильм "Оззи: Отныне нет побега" был создан британским Echo Velvet в партнерстве с супругами Осборнами и MTV Entertainment Studios. Исполнительными продюсерами документального фильма являются Брюс Хиллмер и Аманда Калковски (MTV Entertainment Studios), Фил Александер (Echo Velvet; бывший главный редактор MOJO, Q, Kerrang!) и Шэрон Осборн (Sharon Osbourne Management).

Напомним

Легендарный фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. Причиной смерти стали остановка сердца, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона.

Алена Уткина

КультураНовости Мира
Япония