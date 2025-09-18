$41.190.02
"No Escape From Now": Paramount+ покаже документальний фільм про останні роки Оззі Осборна

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Документальний фільм був створений у співпраці з родиною Осборнів та містить інтерв'ю з самим Оззі, його дружиною та дітьми.

"No Escape From Now": Paramount+ покаже документальний фільм про останні роки Оззі Осборна

7 жовтня відбудеться прем’єра документальної стрічки "No Escape From Now", присвяченої боротьбі культового музиканта Оззі Осборна з хворобою, його шлях до сцени після численних операцій і прощальний виступ у Бірмінгемі, пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Документальний фільм, знятий володаркою премії BAFTA Танею Александер, був створений у співпраці з родиною Осборнів та містить інтимні інтерв'ю з самим Оззі, його дружиною Шерон Осборн та дітьми Еймі, Келлі та Джеком Осборнами. У них родина детально обговорює погіршення здоровя Оззі в лютому 2019 року, яке призвело до скасування ним свого прощального дворічного туру.

Двогодинний фільм розповідає не тільки про проблеми Осборна зі здоров'ям, а й про його шлях до повернення на сцену протягом останніх шести років.

Детально описуючи його численні коригувальні операції, загострення проблем зі здоров'ям та прогресуючі наслідки діагнозу хвороби Паркінсона, фільм "Оззі: Відтепер немає втечі" пропонує сміливий, неприкрашений та зрозумілий портрет людини, підкреслюючи, як постійний хронічний біль Оззі вплинув на його психічне здоров'я та вплинув на музику, яку він створював у цей період

- йдеться в офіційному синопсисі документального фільму.

Наразі вже опублікувано емоційний трейлер, в якому представлено одне з останніх інтерв'ю покійної рок-зірки перед камерою. В одному з фрагментів лікар заходить до студії з Оззі, де той записує свою спільну роботу з Пост Малоун 2019 року "Take What You Want" та два наступні альбоми.

Це витягло мене з депресії. Це допомогло мені. Це були найкращі ліки, які я коли-небудь мав на той момент

- каже Оззі в трейлері.

Прем'єра відбудеться на Paramount+ 7 жовтня. Фільм буде доступний для трансляції виключно на платформі по всьому світу, за винятком Японії.

"No Escape From Now" також документує рішення Осборна зіграти останній прощальний концерт у своєму рідному місті Бірмінгем 5 липня, лише за кілька тижнів до його смерті.

"Оззі: Немає втечі з теперішнього" ніколи не задумувався як "посмертний фільм". Однак тепер документальний фільм є свідченням мужності, дотепності, рішучості та таланту Оззі - якостей, які гарантують йому залишатися героєм для мільйонів людей у всьому світі

- йдеться у прес-релізі.

Що ще увійшло у фільм

Поряд з родиною Осборна, у фільмі "No Escape From Now" представлені інтерв'ю з Тоні Айоммі (Black Sabbath), Даффом МакКаганом та Слешем (Guns N' Roses), Робертом Трухільйо та Джеймсом Гетфілдом (Metallica), Біллі Айдолом, Мейнардом Джеймсом Кінаном (Tool), Чедом Смітом (Red Hot Chili Peppers), давнім гітаристом Оззі Заком Вайлдом, продюсером Ендрю Ваттом, Біллі Моррісоном, Томом Морелло (Rage Against The Machine), Майком Інезом (Alice In Chains) та Біллі Корганом (Smashing Pumpkins).

Фільм "Оззі: Відтепер немає втечі" був створений британським Echo Velvet у партнерстві з подружжям Осборнів та MTV Entertainment Studios. Виконавчими продюсерами документального фільму є Брюс Гіллмер та Аманда Калковскі (MTV Entertainment Studios), Філ Александер (Echo Velvet; колишній головний редактор MOJO, Q, Kerrang!) та Шерон Осборн (Sharon Osbourne Management).

Нагадаємо

Легендарний фронтмен Black Sabbath Оззі Осборн помер 22 липня у віці 76 років. Причиною смерті стали зупинка серця, інфаркт міокарда, ішемічна хвороба серця та хвороба Паркінсона.

Альона Уткіна

КультураНовини Світу
Японія