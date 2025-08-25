$41.220.00
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
00:01 • 2186 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49 • 18069 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46 • 35507 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 36419 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 34495 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 46729 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 80155 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 64252 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 34587 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Нацгвардія США у Вашингтоні отримала дозвіл на носіння зброї - CNN

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Військові Національної гвардії США у Вашингтоні, округ Колумбія, почали носити зброю. Це стало можливим завдяки директиві очільника Пентагону Піта Гегсета.

Нацгвардія США у Вашингтоні отримала дозвіл на носіння зброї - CNN

Військові Національної гвардії США, розгорнуті у Вашингтоні, округ Колумбія, почали носити зброю. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що минулого тижня очільник Пентагону Піт Гегсет видав директиву, яка дозволяє військовим Національної гвардії США, які прибули у столицю в рамках програми президента Дональда Трампа по боротьбі зі злочинністю в столиці країни, почати носити зброю.

Ця директива ознаменувала помітну зміну в позиції Пентагону, який раніше заявляв, що члени Національної гвардії можуть бути озброєні, якщо цього вимагають обставини.

Для допомоги Національній гвардії округу Колумбія було мобілізовано понад 1900 військовослужбовців з Національної гвардії Західної Вірджинії, Південної Кароліни, Міссісіпі, Огайо, Луїзіани та Теннессі, повідомляє CNN.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Вашингтон почали стягувати війська Національної гвардії США з чотирьох штатів. Їхня мета - боротьба з нелегальними мігрантами і придушення заворушень.

Також УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що приєднається до патрулювання вулиць Вашингтона.

Євген Устименко

