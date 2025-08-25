Нацгвардія США у Вашингтоні отримала дозвіл на носіння зброї - CNN
Київ • УНН
Військові Національної гвардії США у Вашингтоні, округ Колумбія, почали носити зброю. Це стало можливим завдяки директиві очільника Пентагону Піта Гегсета.
Деталі
Повідомляється, що минулого тижня очільник Пентагону Піт Гегсет видав директиву, яка дозволяє військовим Національної гвардії США, які прибули у столицю в рамках програми президента Дональда Трампа по боротьбі зі злочинністю в столиці країни, почати носити зброю.
Ця директива ознаменувала помітну зміну в позиції Пентагону, який раніше заявляв, що члени Національної гвардії можуть бути озброєні, якщо цього вимагають обставини.
Для допомоги Національній гвардії округу Колумбія було мобілізовано понад 1900 військовослужбовців з Національної гвардії Західної Вірджинії, Південної Кароліни, Міссісіпі, Огайо, Луїзіани та Теннессі, повідомляє CNN.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у Вашингтон почали стягувати війська Національної гвардії США з чотирьох штатів. Їхня мета - боротьба з нелегальними мігрантами і придушення заворушень.
Також УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що приєднається до патрулювання вулиць Вашингтона.