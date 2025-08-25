Нацгвардия США в Вашингтоне получила разрешение на ношение оружия - CNN
Киев • УНН
Военные Национальной гвардии США в Вашингтоне, округ Колумбия, начали носить оружие. Это стало возможным благодаря директиве главы Пентагона Пита Хегсета.
Детали
Сообщается, что на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хэгсет издал директиву, которая позволяет военным Национальной гвардии США, прибывшим в столицу в рамках программы президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью в столице страны, начать носить оружие.
Эта директива ознаменовала заметное изменение в позиции Пентагона, который ранее заявлял, что члены Национальной гвардии могут быть вооружены, если этого требуют обстоятельства.
Для помощи Национальной гвардии округа Колумбия было мобилизовано более 1900 военнослужащих из Национальной гвардии Западной Вирджинии, Южной Каролины, Миссисипи, Огайо, Луизианы и Теннесси, сообщает CNN.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Вашингтон начали стягивать войска Национальной гвардии США из четырех штатов. Их цель - борьба с нелегальными мигрантами и подавление беспорядков.
Также УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что присоединится к патрулированию улиц Вашингтона.