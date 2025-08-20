Війська Нацгвардії США стягують до Вашингтона: що відбувається
Київ • УНН
Війська Національної гвардії з чотирьох штатів прибувають до Вашингтона для боротьби з нелегальними мігрантами та придушення заворушень. Це викликало занепокоєння у жителів столиці, особливо серед іспаномовних торговців.
У Вашингтон почали стягувати війська Національної гвардії США з чотирьох штатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.
Деталі
Як йдеться у публікації, бійці Національної гвардії із Західної Вірджинії, Південної Кароліни, Міссісіпі та Луїзіани почали прибувати до Вашингтона разом з імміграційними агентами. Повідомляється, що їхня мета – боротьба з нелегальними мігрантами і придушення заворушень. Ці війська з інших штатів виконуватимуть подібні обов'язки до бійців Національної гвардії округу Колумбія, які вже перебувають на вулицях, включаючи захист пам'яток та контроль натовпу, і будуть проживати у військових базах та готелях.
Це викликало неабияку стривоженість у жителів столиці США, які не є американцями. Зокрема, йдеться про торговців в районі Колумбія-Хайтс у Вашингтоні - один з них повідомив журналістам, що більшість його клієнтів та колег-продавців "просто зникли", особливо ті, хто розмовляє іспанською.
Водночас, за даними поліції Вашингтона, кількість злочинів, зареєстрованих у столиці США цього тижня знизилася приблизно на 8% порівняно з попереднім тижнем. Однак у цих даних були деякі відмінності: кількість таких злочинів, як пограбування та крадіжки автомобілів, зменшилася, тоді як кількість крадіжок з проникненням у житло дещо зросла, а кількість вбивств залишилася незмінною.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що приблизно 120 000 українських біженців у США почнуть втрачати гуманітарний захист з 15 серпня.
І хоча Дональд Трамп пообіцяв, що дозволить українцям, які втекли від війни, залишитися в США до завершення бойових дій, перші депортації вже почалися.