Эксклюзив
06:54
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
Войска Нацгвардии США стягивают в Вашингтон: что происходит

Киев • УНН

 • 1778 просмотра

Войска Национальной гвардии из четырех штатов прибывают в Вашингтон для борьбы с нелегальными мигрантами и подавления беспорядков. Это вызвало беспокойство у жителей столицы, особенно среди испаноязычных торговцев.

Войска Нацгвардии США стягивают в Вашингтон: что происходит

В Вашингтон начали стягивать войска Национальной гвардии США из четырех штатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Детали

Как говорится в публикации, бойцы Национальной гвардии из Западной Вирджинии, Южной Каролины, Миссисипи и Луизианы начали прибывать в Вашингтон вместе с иммиграционными агентами. Сообщается, что их цель – борьба с нелегальными мигрантами и подавление беспорядков. Эти войска из других штатов будут выполнять подобные обязанности бойцам Национальной гвардии округа Колумбия, которые уже находятся на улицах, включая защиту памятников и контроль толпы, и будут проживать в военных базах и отелях.

Это вызвало немалую встревоженность у жителей столицы США, которые не являются американцами. В частности, речь идет о торговцах в районе Колумбия-Хайтс в Вашингтоне - один из них сообщил журналистам, что большинство его клиентов и коллег-продавцов "просто исчезли", особенно те, кто говорит по-испански.

В то же время, по данным полиции Вашингтона, количество преступлений, зарегистрированных в столице США на этой неделе снизилось примерно на 8% по сравнению с предыдущей неделей. Однако в этих данных были некоторые отличия: количество таких преступлений, как ограбления и кражи автомобилей, уменьшилось, тогда как количество краж с проникновением в жилище несколько возросло, а количество убийств осталось неизменным.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что примерно 120 000 украинских беженцев в США начнут терять гуманитарную защиту с 15 августа.

И хотя Дональд Трамп пообещал, что позволит украинцам, бежавшим от войны, остаться в США до завершения боевых действий, первые депортации уже начались.

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Западная Вирджиния
Национальная гвардия США
Луизиана
Ассошиэйтед Пресс
Южная Каролина
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина