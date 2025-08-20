Войска Нацгвардии США стягивают в Вашингтон: что происходит

В Вашингтон начали стягивать войска Национальной гвардии США из четырех штатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Детали

Как говорится в публикации, бойцы Национальной гвардии из Западной Вирджинии, Южной Каролины, Миссисипи и Луизианы начали прибывать в Вашингтон вместе с иммиграционными агентами. Сообщается, что их цель – борьба с нелегальными мигрантами и подавление беспорядков. Эти войска из других штатов будут выполнять подобные обязанности бойцам Национальной гвардии округа Колумбия, которые уже находятся на улицах, включая защиту памятников и контроль толпы, и будут проживать в военных базах и отелях.

Это вызвало немалую встревоженность у жителей столицы США, которые не являются американцами. В частности, речь идет о торговцах в районе Колумбия-Хайтс в Вашингтоне - один из них сообщил журналистам, что большинство его клиентов и коллег-продавцов "просто исчезли", особенно те, кто говорит по-испански.

В то же время, по данным полиции Вашингтона, количество преступлений, зарегистрированных в столице США на этой неделе снизилось примерно на 8% по сравнению с предыдущей неделей. Однако в этих данных были некоторые отличия: количество таких преступлений, как ограбления и кражи автомобилей, уменьшилось, тогда как количество краж с проникновением в жилище несколько возросло, а количество убийств осталось неизменным.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что примерно 120 000 украинских беженцев в США начнут терять гуманитарную защиту с 15 августа.

И хотя Дональд Трамп пообещал, что позволит украинцам, бежавшим от войны, остаться в США до завершения боевых действий, первые депортации уже начались.