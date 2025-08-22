$41.380.02
21 серпня, 14:24 • 17933 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 20599 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 26524 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 16420 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 28892 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 69229 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 77405 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 80169 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 102145 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 231654 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Трамп планує особисто патрулювати вулиці Вашингтона з поліцією та військовими - CNN

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що приєднається до патрулювання вулиць Вашингтона. Деталі патрулювання ще опрацьовуються, хоча Трамп вже федералізував поліцію та розгорнув Нацгвардію у столиці США.

Трамп планує особисто патрулювати вулиці Вашингтона з поліцією та військовими - CNN

Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні ввечері планує особисто приєднатися до патрулювання вулиць Вашингтона разом із поліцією та військовими. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Я збираюся вийти сьогодні ввечері, я думаю, з поліцією і з військовими, звичайно 

- сказав Трамп.

Деталі

Водночас високопоставлений чиновник Білого дому уточнив, що подробиці вечірнього патрулювання ще опрацьовуються.

Раніше Трамп федералізував міську поліцію Вашингтона та розгорнув у столиці підрозділи Національної гвардії, пояснюючи це надзвичайною ситуацією у сфері громадської безпеки.

Президент США неодноразово критикував місцеву владу через нібито зростання злочинності, хоча офіційні дані свідчать, що рівень злочинності у 2025 році нижчий, ніж у 2024-му.

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
Національна гвардія США
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп