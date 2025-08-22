Трамп планує особисто патрулювати вулиці Вашингтона з поліцією та військовими - CNN
Президент США Дональд Трамп заявив, що приєднається до патрулювання вулиць Вашингтона. Деталі патрулювання ще опрацьовуються, хоча Трамп вже федералізував поліцію та розгорнув Нацгвардію у столиці США.
Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні ввечері планує особисто приєднатися до патрулювання вулиць Вашингтона разом із поліцією та військовими. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
Я збираюся вийти сьогодні ввечері, я думаю, з поліцією і з військовими, звичайно
Деталі
Водночас високопоставлений чиновник Білого дому уточнив, що подробиці вечірнього патрулювання ще опрацьовуються.
Раніше Трамп федералізував міську поліцію Вашингтона та розгорнув у столиці підрозділи Національної гвардії, пояснюючи це надзвичайною ситуацією у сфері громадської безпеки.
Президент США неодноразово критикував місцеву владу через нібито зростання злочинності, хоча офіційні дані свідчать, що рівень злочинності у 2025 році нижчий, ніж у 2024-му.
