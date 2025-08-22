Трамп планирует лично патрулировать улицы Вашингтона с полицией и военными - CNN
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня вечером присоединится к патрулированию улиц Вашингтона. Детали патрулирования еще прорабатываются, хотя Трамп уже федерализировал полицию и развернул Нацгвардию.
Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня вечером планирует лично присоединиться к патрулированию улиц Вашингтона вместе с полицией и военными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Я собираюсь выйти сегодня вечером, я думаю, с полицией и с военными, конечно
В то же время высокопоставленный чиновник Белого дома уточнил, что детали вечернего патрулирования еще прорабатываются. Ранее Трамп федерализовал городскую полицию Вашингтона и развернул в столице подразделения Национальной гвардии, объясняя это чрезвычайной ситуацией в сфере общественной безопасности.
Президент неоднократно критиковал местные власти из-за якобы роста преступности, хотя официальные данные свидетельствуют, что уровень преступности в 2025 году ниже, чем в 2024-м.
