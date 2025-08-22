$41.380.02
21 августа, 14:24 • 17931 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 20597 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 26522 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 16420 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 28892 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 69229 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 77405 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 80169 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 102144 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 231653 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Трамп планирует лично патрулировать улицы Вашингтона с полицией и военными - CNN

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня вечером присоединится к патрулированию улиц Вашингтона. Детали патрулирования еще прорабатываются, хотя Трамп уже федерализировал полицию и развернул Нацгвардию.

Трамп планирует лично патрулировать улицы Вашингтона с полицией и военными - CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня вечером планирует лично присоединиться к патрулированию улиц Вашингтона вместе с полицией и военными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Я собираюсь выйти сегодня вечером, я думаю, с полицией и с военными, конечно

- сказал Трамп.

В то же время высокопоставленный чиновник Белого дома уточнил, что детали вечернего патрулирования еще прорабатываются. Ранее Трамп федерализовал городскую полицию Вашингтона и развернул в столице подразделения Национальной гвардии, объясняя это чрезвычайной ситуацией в сфере общественной безопасности.

Президент неоднократно критиковал местные власти из-за якобы роста преступности, хотя официальные данные свидетельствуют, что уровень преступности в 2025 году ниже, чем в 2024-м.

Вероника Марченко

