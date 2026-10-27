Засуджений довічно за вбивство чоловік проліз крізь паркан і втік із в'язниці у США
Київ • УНН
У Теннессі 28-річний Джейкоб Морлі втік із в’язниці через огорожу. За інформацію про нього оголосили винагороду до 2500 доларів.
У американському штаті Теннессі 28-річний Джейкоб Морлі, засуджений до довічного ув'язнення за вбивство колеги, зумів утекти з в'язниці, пробравшись крізь огорожу. Правоохоронці розпочали масштабні пошуки та оголосили винагороду за його затримання. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Департамент виправних установ Теннессі, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався пізно ввечері 25 жовтня у Північно-Західному виправному комплексі в місті Тіптонвілл. Зникнення ув'язненого зафіксували приблизно о 23:30.
Переглянувши записи камер спостереження, слідчі встановили, що Морлі залишив територію установи у тюремній формі. Як саме йому вдалося подолати огорожу, адміністрація поки не пояснила.
За втікача оголосили винагороду
Влада запропонувала до 2500 доларів за інформацію, яка допоможе затримати Морлі. Поліцейські обшукують будівлі та інші споруди поблизу в'язниці, розташованої приблизно за 145 кілометрів від Мемфіса.
Відомо, що зріст утікача становить близько 180 см, вага – 109 кг. Він має каштанове волосся та зелені очі.
Морлі відбував довічне покарання за вбивство свого колеги Коді Бірчфілда у 2022 році. Після кількох тижнів пошуків тіло чоловіка знайшли в коробці під будинком засудженого.
У США Крісту Пайк, яка пережила дві спроби страти, виписали з лікарні10.10.26, 23:58 • 14179 переглядiв
Крім убивства, Морлі визнали винним у крадіжці зі зломом за обтяжувальних обставин, приховуванні доказів, вандалізмі та спробі уникнути арешту.
Це не перший випадок, коли чоловік намагався втекти від правоохоронців. Під час затримання у 2022 році він влаштував поліцейську погоню, яка завершилася в сусідньому штаті Північна Кароліна.
В'язниця, з якої втік Морлі, раніше неодноразово потрапляла в новини через насильство серед ув'язнених та напади на персонал.
Більше рухається і будує повні речення - як Кріста Пайк відновлюється після невдалої страти22.10.26, 16:00 • 25880 переглядiв