Приговорённый к пожизненному заключению за убийство мужчина перелез через забор и сбежал из тюрьмы в США

В американском штате Теннесси 28-летний Джейкоб Морли, приговорённый к пожизненному заключению за убийство коллеги, сумел сбежать из тюрьмы, пробравшись через ограждение. Правоохранители начали масштабные поиски и объявили вознаграждение за его задержание. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Департамент исправительных учреждений Теннесси, пишет УНН.

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Инцидент произошёл поздно вечером 25 октября в Северо-Западном исправительном комплексе в городе Типтонвилл. Исчезновение заключённого зафиксировали примерно в 23:30.

Просмотрев записи камер наблюдения, следователи установили, что Морли покинул территорию учреждения в тюремной форме. Как именно ему удалось преодолеть ограждение, администрация пока не объяснила.

За беглеца объявили вознаграждение

Власти предложили до 2500 долларов за информацию, которая поможет задержать Морли. Полицейские обыскивают здания и другие сооружения вблизи тюрьмы, расположенной примерно в 145 километрах от Мемфиса.

Известно, что рост беглеца составляет около 180 см, вес — 109 кг. У него каштановые волосы и зелёные глаза.

Морли отбывал пожизненное наказание за убийство своего коллеги Коди Бирчфилда в 2022 году. После нескольких недель поисков тело мужчины нашли в коробке под домом осуждённого.

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Помимо убийства, Морли признали виновным в краже со взломом при отягчающих обстоятельствах, сокрытии доказательств, вандализме и попытке избежать ареста.

Это не первый случай, когда мужчина пытался сбежать от правоохранителей. Во время задержания в 2022 году он устроил полицейскую погоню, которая завершилась в соседнем штате Северная Каролина.

Тюрьма, из которой сбежал Морли, ранее неоднократно попадала в новости из-за насилия среди заключённых и нападений на персонал.

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