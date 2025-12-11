В американському штаті Теннессі страчено Гарольда Вейна Ніколса за вбивство майже сорокарічної давнини

У штаті Теннессі в четвер, 11 грудня, шляхом смертельної ін'єкції стратили 64-річного Гарольда Вейна Ніколса за зґвалтування та вбивство 20-річної студентки Карен Пуллі у 1988 році. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Ніколс, засуджений до смертної кари у 1990 році, зізнався у злочині та висловив каяття. У своєму останньому слові він попросив: "Вибачте, люди, яким я заподіяв шкоду". Перед смертю духовний наставник прочитав йому молитву "Отче наш".

Свідки розповіли, що Ніколс важко дихав, стогнав, і його обличчя стало багряним, перш ніж його оголосили мертвим.

Адвокати злочинця безуспішно домагалися заміни вироку на довічне ув'язнення, посилаючись на те, що він визнав себе винним. Сім'я жертви заявила, що очікування страти було "37 роками пекла". Зять Пуллі, Джефф Монро, зазначив, що вони не отримують задоволення від позбавлення життя, але злочини Ніколса були "навмисними, жорстокими та жахливими".

