17:49
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
17:00
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
14:13
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
В американському штаті Теннессі страчено Гарольда Вейна Ніколса за вбивство майже сорокарічної давнини

Київ • УНН

 • 16 перегляди

У штаті Теннессі стратили 64-річного Гарольда Вейна Ніколса за зґвалтування та вбивство 20-річної студентки Карен Пуллі у 1988 році. Він був засуджений до смертної кари у 1990 році та висловив каяття перед стратою.

В американському штаті Теннессі страчено Гарольда Вейна Ніколса за вбивство майже сорокарічної давнини

У штаті Теннессі в четвер, 11 грудня, шляхом смертельної ін'єкції стратили 64-річного Гарольда Вейна Ніколса за зґвалтування та вбивство 20-річної студентки Карен Пуллі у 1988 році. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Ніколс, засуджений до смертної кари у 1990 році, зізнався у злочині та висловив каяття. У своєму останньому слові він попросив: "Вибачте, люди, яким я заподіяв шкоду". Перед смертю духовний наставник прочитав йому молитву "Отче наш".

Кількість страт у Сінгапурі досягла 22-річного максимуму за злочини, пов'язані з наркотиками та вбивствами - ЗМІ

Свідки розповіли, що Ніколс важко дихав, стогнав, і його обличчя стало багряним, перш ніж його оголосили мертвим.

Адвокати злочинця безуспішно домагалися заміни вироку на довічне ув'язнення, посилаючись на те, що він визнав себе винним. Сім'я жертви заявила, що очікування страти було "37 роками пекла". Зять Пуллі, Джефф Монро, зазначив, що вони не отримують задоволення від позбавлення життя, але злочини Ніколса були "навмисними, жорстокими та жахливими".

Екс-прем'єрку Бангладеш Шейх Хасіну засудили до смертної кари

Степан Гафтко

Новини Світу
Довічне позбавлення волі
Теннессі
Шейх Хасіна
Ассошіейтед Прес
Сінгапур
Бангладеш