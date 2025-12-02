Кількість страт у Сінгапурі досягла 22-річного максимуму за злочини, пов'язані з наркотиками та вбивствами - ЗМІ

Цього року в Сінгапурі стратили 17 осіб за злочини, пов'язані з наркотиками та вбивствами, що є найвищим показником з 2003 року на тлі поновлених дебатів щодо застосування смертної кари містом-державою, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

За два дні минулого тижня було страчено трьох засуджених наркоторговців: 44-річного сінгапурця Мохаммеда Різвана бін Акбара Хусейна; ще одного сінгапурця, ім'я якого не розголошується; та 42-річного малайзійця Самінатана Селвараджу. Повішення відбулися напередодні слухань 3 грудня, на яких активісти намагатимуться оскаржити конституційність смертної кари.

"Ув'язненого, який очікує на смертну кару, буде призначено до страти, коли він вичерпає всі законні канали щодо свого засудження та вироку, включаючи процес апеляції та помилування", – йдеться у письмовій відповіді Міністерства внутрішніх справ на запитання, надіслані Bloomberg News.

Тим, кого стратили минулого тижня, "було надано повну належну правову процедуру згідно із законом", а їхні вироки були виконані відповідно до правової системи Сінгапуру, додали у міністерстві.

Організація "Трансформаційна справедливість", яка подала конституційний позов, заявила, що якщо суд винесе рішення на їхню користь, це означатиме, що "ці троє чоловіків та всі інші, страчені до них за злочини, пов'язані з наркотиками, були страчені незаконно", за словами Кірстен Хан, однієї з учасниць групи. Вона разом із трьома іншими активістами та трьома сестрами сінгапурців, яких вже стратили, подали позов.

Сінгапур давно захищає смертну кару за злочини, пов'язані з наркотиками, стверджуючи, що ці закони служать стримуючим фактором і допомагають зробити країну одним із найбезпечніших місць у світі. У 2024 році місто-держава здійснило дев'ять судових страт, вісім з яких були за злочини, пов'язані з наркотиками. Того ж року Центральне бюро з боротьби з наркотиками заявило, що заарештувало понад 3100 наркоманів, приблизно третина з яких були новими правопорушниками.

У 2021 році тодішній прем'єр-міністр Лі Сянь Лун захистив запровадження смертної кари в 1975 році, заявивши, що "наркоторговці стали набагато менш охоче ввозити наркотики до Сінгапуру".

"Сьогодні Сінгапур відносно вільний від наркотиків. Наша ситуація перебуває під кращим контролем, ніж у більшості інших країн", – сказав Лі.

Міжнародний тиск на Сінгапур з вимогою переглянути смертну кару за злочини, пов’язані з наркотиками, зростає останніми роками, особливо з боку правозахисних організацій.

Заклики загострилися у 2022 році, коли уряд відновив страти за злочини, пов’язані з наркотиками, після тимчасової зупинки під час пандемії Covid-19. Британський мільярдер Річард Бренсон розкритикував Сінгапур того року, назвавши його "на неправильному боці історії".

Минулого тижня делегація Європейського Союзу опублікувала спільну заяву, в якій висловила жаль з приводу страт у 2025 році, заявивши, що "запровадження смертної кари за злочини, пов’язані з наркотиками, несумісне з міжнародним правом, оскільки ці злочини не відповідають порогу "найтяжчих злочинів".

За останні 15 років такі країни, як Малайзія та Пакистан, скасували обов’язкову смертну кару за злочини, пов’язані з наркотиками, тоді як майже 20 інших країн частково або повністю відмовилися від неї або скоротили її застосування.

"Трансформаційний колектив справедливості" – це громадянська група, що базується в Сінгапурі та проводить кампанії проти смертної кари. Минулого року її було покарано згідно з так званим законом про фейкові новини за серію "неправдивих фактів" на цю тему та накладено дворічне обмеження на отримання фінансової вигоди від ведення веб-сайту та сторінок у соціальних мережах.

Хан сказала, що з огляду на те, що цього року було найбільше страт з 2003 року, коли 19 людей було засуджено до смертної кари, "уряд повинен буде сам відповісти, чому він так прагне та рішуче налаштований убивати".

"Все це робиться в ім'я всіх сінгапурців, тому для всіх нас, як громадян, так важливо замислитися над тим, що це говорить про наше суспільство, нашу країну та нас як народ", – сказала вона.

