Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді
Київ • УНН
Джонсона Веня, який схопив Аріану Гранде на прем’єрі Wicked: For Good у Сінгапурі, звинуватили в порушенні громадського порядку. Чоловік планує визнати провину, йому загрожує штраф до 2000 сінгапурських доларів.
Австралійця Джонсона Веня, який перестрибнув через бар’єр і схопив Аріану Гранде на прем’єрі Wicked: For Good у Сінгапурі, офіційно звинуватили в порушенні громадського порядку. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
Деталі
Інцидент став вірусним після того, як Вень прорвався крізь фотографів і кинувся до акторки, а Синтія Еріво відштовхнула нападника. Чоловік заявляє, що був "звільнений після арешту", але суд у п’ятницю висунув йому обвинувачення. Він не має адвоката і планує визнати провину.
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фото23.10.25, 15:24 • 43544 перегляди
Відомо, що Вень раніше зривав заходи зірок і сам називає себе "найненависнішим тролем". Штраф може сягнути 2000 сінгапурських доларів. У соцмережах його різко критикують.
Проти нього необхідно вжити заходів…Ого, то ти часто це робиш... як ти не у в'язниці?
Гранде інцидент не коментувала, її підтримали колеги, а решта заходу пройшла без інцидентів.
Аріана Гранде та Леді Гага відзначилися на MTV Video Music Awards - Associated Press08.09.25, 10:56 • 4166 переглядiв