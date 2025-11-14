Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді

$42.060.03
14 листопада, 18:09 • 15217 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27193 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24557 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23090 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20679 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16108 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38807 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31557 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53236 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31086 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
На Донеччині сестра з братом-агентом рф коригувала удари по Силах оборони: вони отримали тюремні вироки14 листопада, 15:47 • 4536 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12141 перегляди
Апеляція залишила під вартою заступницю гендиректора філії Енергоатому, яку викрили на систематичному хабарництві14 листопада, 16:55 • 4928 перегляди
Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"14 листопада, 17:31 • 4296 перегляди
У США зафіксували першу смерть від алергії на м’ясо після укусу кліща14 листопада, 19:09 • 2694 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38814 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31562 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 28828 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53239 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 282098 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кіріакос Міцотакіс
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Китай
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12173 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38814 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 17509 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 34174 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 30039 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді

Київ • УНН

 • 17509 перегляди

Джонсона Веня, який схопив Аріану Гранде на прем’єрі Wicked: For Good у Сінгапурі, звинуватили в порушенні громадського порядку. Чоловік планує визнати провину, йому загрожує штраф до 2000 сінгапурських доларів.

Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді

Австралійця Джонсона Веня, який перестрибнув через бар’єр і схопив Аріану Гранде на прем’єрі Wicked: For Good у Сінгапурі, офіційно звинуватили в порушенні громадського порядку. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Інцидент став вірусним після того, як Вень прорвався крізь фотографів і кинувся до акторки, а Синтія Еріво відштовхнула нападника. Чоловік заявляє, що був "звільнений після арешту", але суд у п’ятницю висунув йому обвинувачення. Він не має адвоката і планує визнати провину.

Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фото23.10.25, 15:24 • 43544 перегляди

Відомо, що Вень раніше зривав заходи зірок і сам називає себе "найненависнішим тролем". Штраф може сягнути 2000 сінгапурських доларів. У соцмережах його різко критикують.

Проти нього необхідно вжити заходів…Ого, то ти часто це робиш... як ти не у в'язниці? 

– пишуть шанувальники артистки.

Гранде інцидент не коментувала, її підтримали колеги, а решта заходу пройшла без інцидентів.

Аріана Гранде та Леді Гага відзначилися на MTV Video Music Awards - Associated Press08.09.25, 10:56 • 4166 переглядiв

Степан Гафтко

КультураКримінал та НПУНН Lite
Сутички
Кім Кардаш'ян
Ассошіейтед Прес
Сінгапур
Лондон