Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде

Австралиец Джонсон Вень, который перепрыгнул через барьер и схватил Ариану Гранде на премьере Wicked: For Good в Сингапуре, официально обвинен в нарушении общественного порядка. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Подробности

Инцидент стал вирусным после того, как Вень прорвался сквозь фотографов и бросился к актрисе, а Синтия Эриво оттолкнула нападавшего. Мужчина заявляет, что был "освобожден после ареста", но суд в пятницу предъявил ему обвинения. У него нет адвоката, и он планирует признать вину.

Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фото

Известно, что Вень ранее срывал мероприятия звезд и сам называет себя "самым ненавистным троллем". Штраф может достичь 2000 сингапурских долларов. В соцсетях его резко критикуют.

Против него необходимо принять меры… Ого, так ты часто это делаешь… как ты не в тюрьме? – пишут поклонники артистки.

Гранде инцидент не комментировала, ее поддержали коллеги, а остальная часть мероприятия прошла без инцидентов.

Ариана Гранде и Леди Гага отличились на MTV Video Music Awards - Associated Press