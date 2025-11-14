Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде
Джонсона Веня, схватившего Ариану Гранде на премьере Wicked: For Good в Сингапуре, обвинили в нарушении общественного порядка. Мужчина планирует признать вину, ему грозит штраф до 2000 сингапурских долларов.
Австралиец Джонсон Вень, который перепрыгнул через барьер и схватил Ариану Гранде на премьере Wicked: For Good в Сингапуре, официально обвинен в нарушении общественного порядка. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.
Подробности
Инцидент стал вирусным после того, как Вень прорвался сквозь фотографов и бросился к актрисе, а Синтия Эриво оттолкнула нападавшего. Мужчина заявляет, что был "освобожден после ареста", но суд в пятницу предъявил ему обвинения. У него нет адвоката, и он планирует признать вину.
Известно, что Вень ранее срывал мероприятия звезд и сам называет себя "самым ненавистным троллем". Штраф может достичь 2000 сингапурских долларов. В соцсетях его резко критикуют.
Против него необходимо принять меры… Ого, так ты часто это делаешь… как ты не в тюрьме?
Гранде инцидент не комментировала, ее поддержали коллеги, а остальная часть мероприятия прошла без инцидентов.
