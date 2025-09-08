Ариана Гранде и Леди Гага отличились на MTV Video Music Awards - Associated Press
Киев • УНН
Ариана Гранде получила две награды, включая "видео года", и поблагодарила "терапевтов и геев". Леди Гага, главная номинантка, выиграла "артист года" и выступила с песнями "Abracadabra" и "The Dead Dance".
Ариана Гранде и Леди Гага задали тон на церемонии MTV Video Music Awards в воскресенье вечером, продемонстрировав собственные выдающиеся моменты своей карьеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.
Детали
Гранде получила две награды - за видео года и лучшее поп-видео - и вызвала бурную реакцию аудитории, когда во время своей речи поблагодарила своих "терапевтов и геев".
Гага, которая была главным номинантом вечера, начала церемонию, выиграв награду "артист года", а затем выполнила свое обещание выступить. Она вышла на сцену в Madison Square Garden после своей речи, которая вызвала бурную реакцию аудитории в UBS Arena, где проходила церемония VMA.
Быть артистом - это попытка соединить души людей во всем мире. Быть артистом - это дисциплина и искусство достигать сердца человека, где оно пускает корни, напоминая ему о мечтах. Быть артистом - это ответственность улыбаться, танцевать, плакать
Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии04.05.25, 19:24 • 39261 просмотр