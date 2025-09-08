Ариана Гранде и Леди Гага отличились на MTV Video Music Awards - Associated Press

$41.220.13
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 13661 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 28362 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 53176 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 70112 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 77500 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 115269 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 97134 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 54281 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 58471 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Из-за обстрела критической инфраструктуры обесточены 20 населенных пунктов на Черниговщине
7 сентября, 22:10
Десятки американцев погибли, защищая Украину от российской агрессии
7 сентября, 23:20
Ракетные программы и производство дронов: Умеров анонсировал технологическую Ставку для усиления обороны
8 сентября, 00:00
С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ
8 сентября, 01:49
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения суда
05:30
публикации
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
06:53
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советы
06:30
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения суда
05:30
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 115269 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
6 сентября, 06:10
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Леди Гага
Тейлор Свифт
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Европа
Киевская область
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
06:53
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
7 сентября, 08:47
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко
6 сентября, 18:22
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
4 сентября, 10:35
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
4 сентября, 09:16
Ариана Гранде и Леди Гага отличились на MTV Video Music Awards - Associated Press

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Ариана Гранде получила две награды, включая "видео года", и поблагодарила "терапевтов и геев". Леди Гага, главная номинантка, выиграла "артист года" и выступила с песнями "Abracadabra" и "The Dead Dance".

Ариана Гранде и Леди Гага отличились на MTV Video Music Awards - Associated Press

Ариана Гранде и Леди Гага задали тон на церемонии MTV Video Music Awards в воскресенье вечером, продемонстрировав собственные выдающиеся моменты своей карьеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Детали

Гранде получила две награды - за видео года и лучшее поп-видео - и вызвала бурную реакцию аудитории, когда во время своей речи поблагодарила своих "терапевтов и геев".

Гага, которая была главным номинантом вечера, начала церемонию, выиграв награду "артист года", а затем выполнила свое обещание выступить. Она вышла на сцену в Madison Square Garden после своей речи, которая вызвала бурную реакцию аудитории в UBS Arena, где проходила церемония VMA.

Быть артистом - это попытка соединить души людей во всем мире. Быть артистом - это дисциплина и искусство достигать сердца человека, где оно пускает корни, напоминая ему о мечтах. Быть артистом - это ответственность улыбаться, танцевать, плакать

- сказала Гага, которая исполнила песни "Abracadabra" и "The Dead Dance", сингл из сериала Netflix "Wednesday".

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии04.05.25, 19:24 • 39261 просмотр

Евгений Устименко

КультураНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Netflix