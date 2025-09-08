Аріана Гранде та Леді Гага відзначилися на MTV Video Music Awards - Associated Press

$41.220.13
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 13607 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 28296 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 53131 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 70069 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 77481 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 115240 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 97111 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 54273 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 58463 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Через обстріл критичної інфраструктури знеструмлено 20 населених пунктів на Чернігівщині 7 вересня, 22:10
Десятки американців загинули, захищаючи Україну від російської агресії 7 вересня, 23:20
Ракетні програми і виробництво дронів: Умєров анонсував технологічну Ставку для посилення оборони 8 вересня, 00:00
З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ 8 вересня, 01:49
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення суду 05:30
Публікації
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде 06:53
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради 06:30
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення суду 05:30
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони 6 вересня, 06:10
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Леді Гага
Тейлор Свіфт
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Київська область
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином 7 вересня, 08:47
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка 6 вересня, 18:22
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вуграми: "Я дуже соромилася сильної висипки" 4 вересня, 10:35
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними 4 вересня, 09:16
Фейкові новини
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Свіфт

Аріана Гранде та Леді Гага відзначилися на MTV Video Music Awards - Associated Press

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Аріана Гранде отримала дві нагороди, включаючи "відео року", та подякувала "терапевтам та геям". Леді Гага, головна номінантка, виграла "артист року" та виступила з піснями "Abracadabra" та "The Dead Dance".

Аріана Гранде та Леді Гага відзначилися на MTV Video Music Awards - Associated Press

Аріана Гранде та Леді Гага задали тон на церемонії MTV Video Music Awards у неділю ввечері, продемонструвавши власні визначні моменти своєї кар'єри. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

Деталі

Гранде отримала дві нагороди - за відео року та найкраще поп-відео - і викликала бурхливу реакцію аудиторії, коли під час своєї промови подякувала своїм "терапевтам та геям".

Гага, яка була головним номінантом вечора, розпочала церемонію, вигравши нагороду "артист року", а потім виконала свою обіцянку виступити. Вона вийшла на сцену в Madison Square Garden після своєї промови, яка викликала бурхливу реакцію аудиторії в UBS Arena, де проходила церемонія VMA.

Бути артистом - це спроба з'єднати душі людей у всьому світі. Бути артистом - це дисципліна і мистецтво досягати серця людини, де воно пускає коріння, нагадуючи їй про мрії. Бути артистом - це відповідальність посміхатися, танцювати, плакати

- сказала Гага, яка виконала пісні "Abracadabra" і "The Dead Dance", сингл із серіалу Netflix "Wednesday".

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії04.05.25, 19:24 • 39261 перегляд

Євген Устименко

КультураНовини Світу
Ассошіейтед Прес
Netflix