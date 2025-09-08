Аріана Гранде та Леді Гага відзначилися на MTV Video Music Awards - Associated Press
Київ • УНН
Аріана Гранде отримала дві нагороди, включаючи "відео року", та подякувала "терапевтам та геям". Леді Гага, головна номінантка, виграла "артист року" та виступила з піснями "Abracadabra" та "The Dead Dance".
Аріана Гранде та Леді Гага задали тон на церемонії MTV Video Music Awards у неділю ввечері, продемонструвавши власні визначні моменти своєї кар'єри. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.
Деталі
Гранде отримала дві нагороди - за відео року та найкраще поп-відео - і викликала бурхливу реакцію аудиторії, коли під час своєї промови подякувала своїм "терапевтам та геям".
Гага, яка була головним номінантом вечора, розпочала церемонію, вигравши нагороду "артист року", а потім виконала свою обіцянку виступити. Вона вийшла на сцену в Madison Square Garden після своєї промови, яка викликала бурхливу реакцію аудиторії в UBS Arena, де проходила церемонія VMA.
Бути артистом - це спроба з'єднати душі людей у всьому світі. Бути артистом - це дисципліна і мистецтво досягати серця людини, де воно пускає коріння, нагадуючи їй про мрії. Бути артистом - це відповідальність посміхатися, танцювати, плакати
