Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фото
Киев • УНН
Ким Кардашьян отпраздновала свое 45-летие в Лондоне, сменив два откровенных образа: прозрачный корсет и мини-платье с бисером. Среди гостей были Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наоми Уоттс и Джон Гальяно.
Детали
Ким Кардашьян отпраздновала свое 45-летие в Лондоне, устроив гламурную вечеринку со звездными гостями. Во время мероприятия звезда "Семейства Кардашьян" сменила два эффектных образа.
Несмотря на дождь, основательница бренда Skims продемонстрировала свою фигуру в прозрачном корсете и шелковой юбке, подчеркивающей ее формы.
Позже Ким сменила образ на облегающее мини из прозрачной ткани, расшитое бисером и украшенное кисточками, дополнив его откровенным бюстгальтером.
Праздник организовал ее близкий друг – фотограф и художник Мерт Алас, с которым они дружат много лет. Алас известен сотрудничеством с Арианой Гранде, Деми Мур и Тейлор Свифт.
В последнее время фанаты даже подозревают их в романтических отношениях после совместных фото в Instagram. Впрочем, недавно в шоу Джимми Фэллона Кардашьян осторожно прокомментировала свою личную жизнь, намекнув, что пока не спешит с новыми отношениями.
Среди гостей были Джон Гальяно, Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наоми Уоттс, Айла Фишер, Стелла Максвелл, светская львица Эмма Веймут и мама именинницы Крис Дженнер.
