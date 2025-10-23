Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фото

$41.760.01
12:16 • 12271 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 15583 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 16092 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 25215 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 25475 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 22897 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 11925 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14553 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16230 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
23 октября, 07:21 • 31923 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Мы не продаем оружие Украине, мы продаем его НАТО - ТрампVideo23 октября, 04:11 • 16399 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto23 октября, 05:57 • 21627 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23 октября, 06:17 • 25999 просмотра
Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направленииPhotoVideo07:53 • 15558 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 11663 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины10:56 • 25217 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?10:10 • 25480 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
09:45 • 22901 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 31928 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23 октября, 06:17 • 26059 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ульф Кристерссон
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Ужгород
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 11721 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 33511 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 53314 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 66966 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 75515 просмотра
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Сериал
СВИФТ

Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фото

Киев • УНН

 • 11721 просмотра

Ким Кардашьян отпраздновала свое 45-летие в Лондоне, сменив два откровенных образа: прозрачный корсет и мини-платье с бисером. Среди гостей были Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наоми Уоттс и Джон Гальяно.

Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фото

Ким Кардашьян отметила свое 45-летие в Лондоне, сменив два откровенных образа во время вечеринки – с прозрачным корсетом и мини-платьем с бисером. Среди приглашенных гостей были Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наоми Уоттс и Джон Гальяно, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Ким Кардашьян отпраздновала свое 45-летие в Лондоне, устроив гламурную вечеринку со звездными гостями. Во время мероприятия звезда "Семейства Кардашьян" сменила два эффектных образа.

Несмотря на дождь, основательница бренда Skims продемонстрировала свою фигуру в прозрачном корсете и шелковой юбке, подчеркивающей ее формы.

Позже Ким сменила образ на облегающее мини из прозрачной ткани, расшитое бисером и украшенное кисточками, дополнив его откровенным бюстгальтером.

Праздник организовал ее близкий друг – фотограф и художник Мерт Алас, с которым они дружат много лет. Алас известен сотрудничеством с Арианой Гранде, Деми Мур и Тейлор Свифт.

В последнее время фанаты даже подозревают их в романтических отношениях после совместных фото в Instagram. Впрочем, недавно в шоу Джимми Фэллона Кардашьян осторожно прокомментировала свою личную жизнь, намекнув, что пока не спешит с новыми отношениями.

Среди гостей были Джон Гальяно, Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наоми Уоттс, Айла Фишер, Стелла Максвелл, светская львица Эмма Веймут и мама именинницы Крис Дженнер.

Напомним

Ранее УНН писал, что на вечеринке SKIMS Ким Кардашьян появилась с известным фотографом Мертом Аласом, что вызвало слухи о новом романе после интрижки с Оделлом Бекхэмом-младшим. 

Алена Уткина

Музыкант
Бренд
Социальная сеть
Сериал
СВИФТ
Лондон