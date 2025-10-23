$41.760.01
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 15966 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 16362 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 25669 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 25887 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 23191 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 11998 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 14585 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
23 жовтня, 07:22 • 16246 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
23 жовтня, 07:21 • 32137 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
Ми не продаємо зброю Україні, ми продаємо її НАТО - Трамп 23 жовтня, 04:11 • 16659 перегляди
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталі 23 жовтня, 05:57 • 21880 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля 23 жовтня, 06:17 • 26416 перегляди
З'явились нові кадри зі звільнення села Кучерів Яр на Добропільському напрямку 23 жовтня, 07:53 • 15804 перегляди
Кім Кардаш'ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фото 12:24 • 12032 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України 10:56 • 25657 перегляди
Компанія з "російським слідом" досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука? 10:10 • 25877 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени 09:45 • 23184 перегляди
Ексклюзив
09:45 • 23184 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференцій 23 жовтня, 07:21 • 32134 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля 23 жовтня, 06:17 • 26442 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ульф Крістерссон
Михайло Федоров
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Велика Британія
Ужгород
Кім Кардаш'ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фото 12:24 • 12050 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказав 22 жовтня, 13:53 • 33636 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ 21 жовтня, 16:48 • 53415 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix 21 жовтня, 12:00 • 67054 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail 21 жовтня, 05:58 • 75597 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Серіали
Свіфт

Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фото

Київ • УНН

 • 12062 перегляди

Кім Кардаш’ян відсвяткувала своє 45-річчя у Лондоні, змінивши два відверті образи: прозорий корсет та мінісукню з бісером. Серед гостей були Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наомі Воттс і Джон Гальяно.

Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фото

Кім Кардаш’ян відзначила своє 45-річчя у Лондоні, змінивши два відверті образи під час вечірки – із прозорим корсетом і мінісукнею з бісером. Серед запрошених гостей були Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наомі Воттс і Джон Гальяно, пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Кім Кардаш’ян відсвяткувала своє 45-річчя в Лондоні, влаштувавши гламурну вечірку із зірковими гостями. Під час заходу зірка "Сімейства Кардашьян" змінила два ефектні образи.

Попри дощ, засновниця бренду Skims продемонструвала свою фігуру у прозорому корсеті та шовковій спідниці, що підкреслювала її форми.

Пізніше Кім змінила образ на обтисле міні з прозорої тканини, розшите бісером і прикрашене китицями, доповнивши його відвертим бюстгальтером.

Свято організував її близький друг - фотограф і художник Мерт Алас, з яким вони дружать багато років. Алас відомий співпрацею з Аріаною Гранде, Демі Мур і Тейлор Свіфт.

Останнім часом фанати навіть підозрюють їх у романтичних стосунках після спільних фото в Instagram. Втім нещодавно у шоу Джиммі Феллона Кардаш’ян обережно прокоментувала своє особисте життя, натякнувши, що поки не поспішає з новими стосунками.

Серед гостей були Джон Гальяно, Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наомі Воттс, Айла Фішер, Стелла Максвелл, світська левиця Емма Веймут і мама іменинниці Кріс Дженнер.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що на вечірці SKIMS Кім Кардаш'ян з'явилася з відомим фотографом Мертом Аласом, що викликало чутки про новий роман після інтрижки з Оделлом Бекхемом-молодшим. 

Альона Уткіна

Музикант
Бренд
Соціальна мережа
Серіали
Свіфт
Лондон