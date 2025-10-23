Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фото
Київ • УНН
Кім Кардаш’ян відзначила своє 45-річчя у Лондоні, змінивши два відверті образи під час вечірки – із прозорим корсетом і мінісукнею з бісером. Серед запрошених гостей були Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наомі Воттс і Джон Гальяно, пише УНН із посиланням на Daily Mail.
Деталі
Кім Кардаш’ян відсвяткувала своє 45-річчя в Лондоні, влаштувавши гламурну вечірку із зірковими гостями. Під час заходу зірка "Сімейства Кардашьян" змінила два ефектні образи.
Попри дощ, засновниця бренду Skims продемонструвала свою фігуру у прозорому корсеті та шовковій спідниці, що підкреслювала її форми.
Пізніше Кім змінила образ на обтисле міні з прозорої тканини, розшите бісером і прикрашене китицями, доповнивши його відвертим бюстгальтером.
Свято організував її близький друг - фотограф і художник Мерт Алас, з яким вони дружать багато років. Алас відомий співпрацею з Аріаною Гранде, Демі Мур і Тейлор Свіфт.
Останнім часом фанати навіть підозрюють їх у романтичних стосунках після спільних фото в Instagram. Втім нещодавно у шоу Джиммі Феллона Кардаш’ян обережно прокоментувала своє особисте життя, натякнувши, що поки не поспішає з новими стосунками.
Серед гостей були Джон Гальяно, Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наомі Воттс, Айла Фішер, Стелла Максвелл, світська левиця Емма Веймут і мама іменинниці Кріс Дженнер.
Нагадаємо
