Число казней в Сингапуре достигло 22-летнего максимума за преступления, связанные с наркотиками и убийствами - СМИ

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 10959 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 27140 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 26158 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 19812 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 20919 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 53290 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 50759 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 59754 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 50895 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 46358 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
93%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью2 декабря, 09:30 • 21777 просмотра
Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерывPhotoVideo2 декабря, 10:45 • 11321 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост11:57 • 10788 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции14:40 • 7062 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex14:41 • 8294 просмотра
публикации
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры16:58 • 1906 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex14:41 • 8302 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции14:40 • 7070 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост11:57 • 10795 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54 • 27136 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Тимур Миндич
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Турция
Флорида
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 39412 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 41625 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 97965 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 72692 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 88703 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Бильд
ЧатГПТ
Отопление

Число казней в Сингапуре достигло 22-летнего максимума за преступления, связанные с наркотиками и убийствами - СМИ

Киев • УНН

 • 126 просмотра

В этом году в Сингапуре были казнены 17 человек за преступления, связанные с наркотиками и убийствами, что является самым высоким показателем с 2003 года. Это происходит на фоне возобновившихся дебатов о применении смертной казни.

Число казней в Сингапуре достигло 22-летнего максимума за преступления, связанные с наркотиками и убийствами - СМИ

В этом году в Сингапуре казнили 17 человек за преступления, связанные с наркотиками и убийствами, что является самым высоким показателем с 2003 года на фоне возобновившихся дебатов о применении смертной казни городом-государством, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

За два дня на прошлой неделе были казнены трое осужденных наркоторговцев: 44-летний сингапурец Мохаммед Ризван бин Акбар Хусейн; еще один сингапурец, имя которого не разглашается; и 42-летний малазиец Саминатан Селвараджу. Повешения произошли накануне слушаний 3 декабря, на которых активисты будут пытаться оспорить конституционность смертной казни.

"Заключенный, ожидающий смертной казни, будет назначен к казни, когда он исчерпает все законные каналы в отношении своего осуждения и приговора, включая процесс апелляции и помилования", – говорится в письменном ответе Министерства внутренних дел на вопросы, направленные Bloomberg News.

Тем, кого казнили на прошлой неделе, "была предоставлена полная надлежащая правовая процедура согласно закону", а их приговоры были исполнены в соответствии с правовой системой Сингапура, добавили в министерстве.

Организация "Трансформационное правосудие", подавшая конституционный иск, заявила, что если суд вынесет решение в их пользу, это будет означать, что "эти трое мужчин и все остальные, казненные до них за преступления, связанные с наркотиками, были казнены незаконно", по словам Кирстен Хан, одной из участниц группы. Она вместе с тремя другими активистами и тремя сестрами сингапурцев, которых уже казнили, подали иск.

Добавим

Сингапур давно защищает смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками, утверждая, что эти законы служат сдерживающим фактором и помогают сделать страну одним из самых безопасных мест в мире. В 2024 году город-государство осуществило девять судебных казней, восемь из которых были за преступления, связанные с наркотиками. В том же году Центральное бюро по борьбе с наркотиками заявило, что арестовало более 3100 наркоманов, примерно треть из которых были новыми правонарушителями.

В 2021 году тогдашний премьер-министр Ли Сянь Лун защитил введение смертной казни в 1975 году, заявив, что "наркоторговцы стали гораздо менее охотно ввозить наркотики в Сингапур".

"Сегодня Сингапур относительно свободен от наркотиков. Наша ситуация находится под лучшим контролем, чем в большинстве других стран", – сказал Ли.

Международное давление на Сингапур с требованием пересмотреть смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками, растет в последние годы, особенно со стороны правозащитных организаций.

Призывы обострились в 2022 году, когда правительство возобновило казни за преступления, связанные с наркотиками, после временной остановки во время пандемии Covid-19. Британский миллиардер Ричард Брэнсон раскритиковал Сингапур в том году, назвав его "на неправильной стороне истории".

Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14.11.25, 15:14 • 44482 просмотра

На прошлой неделе делегация Европейского Союза опубликовала совместное заявление, в котором выразила сожаление по поводу казней в 2025 году, заявив, что "введение смертной казни за преступления, связанные с наркотиками, несовместимо с международным правом, поскольку эти преступления не соответствуют порогу "тягчайших преступлений".

За последние 15 лет такие страны, как Малайзия и Пакистан, отменили обязательную смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками, тогда как почти 20 других стран частично или полностью отказались от нее или сократили ее применение.

"Трансформационный коллектив справедливости" – это гражданская группа, базирующаяся в Сингапуре и проводящая кампании против смертной казни. В прошлом году она была наказана согласно так называемому закону о фейковых новостях за серию "ложных фактов" на эту тему и наложено двухлетнее ограничение на получение финансовой выгоды от ведения веб-сайта и страниц в социальных сетях.

Хан сказала, что, учитывая, что в этом году было больше всего казней с 2003 года, когда 19 человек были приговорены к смертной казни, "правительство должно будет само ответить, почему оно так стремится и решительно настроено убивать".

"Все это делается во имя всех сингапурцев, поэтому для всех нас, как граждан, так важно задуматься над тем, что это говорит о нашем обществе, нашей стране и нас как народе", – сказала она.

Суд Бангладеш после смертной казни приговорил экс-премьера Хасину к 21 году заключения за коррупцию27.11.25, 15:12 • 2580 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Социальная сеть
Малайзия
Ричард Брэнсон
Европейский Союз
Сингапур
Пакистан