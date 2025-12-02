Число казней в Сингапуре достигло 22-летнего максимума за преступления, связанные с наркотиками и убийствами - СМИ

В этом году в Сингапуре казнили 17 человек за преступления, связанные с наркотиками и убийствами, что является самым высоким показателем с 2003 года на фоне возобновившихся дебатов о применении смертной казни городом-государством, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

За два дня на прошлой неделе были казнены трое осужденных наркоторговцев: 44-летний сингапурец Мохаммед Ризван бин Акбар Хусейн; еще один сингапурец, имя которого не разглашается; и 42-летний малазиец Саминатан Селвараджу. Повешения произошли накануне слушаний 3 декабря, на которых активисты будут пытаться оспорить конституционность смертной казни.

"Заключенный, ожидающий смертной казни, будет назначен к казни, когда он исчерпает все законные каналы в отношении своего осуждения и приговора, включая процесс апелляции и помилования", – говорится в письменном ответе Министерства внутренних дел на вопросы, направленные Bloomberg News.

Тем, кого казнили на прошлой неделе, "была предоставлена полная надлежащая правовая процедура согласно закону", а их приговоры были исполнены в соответствии с правовой системой Сингапура, добавили в министерстве.

Организация "Трансформационное правосудие", подавшая конституционный иск, заявила, что если суд вынесет решение в их пользу, это будет означать, что "эти трое мужчин и все остальные, казненные до них за преступления, связанные с наркотиками, были казнены незаконно", по словам Кирстен Хан, одной из участниц группы. Она вместе с тремя другими активистами и тремя сестрами сингапурцев, которых уже казнили, подали иск.

Добавим

Сингапур давно защищает смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками, утверждая, что эти законы служат сдерживающим фактором и помогают сделать страну одним из самых безопасных мест в мире. В 2024 году город-государство осуществило девять судебных казней, восемь из которых были за преступления, связанные с наркотиками. В том же году Центральное бюро по борьбе с наркотиками заявило, что арестовало более 3100 наркоманов, примерно треть из которых были новыми правонарушителями.

В 2021 году тогдашний премьер-министр Ли Сянь Лун защитил введение смертной казни в 1975 году, заявив, что "наркоторговцы стали гораздо менее охотно ввозить наркотики в Сингапур".

"Сегодня Сингапур относительно свободен от наркотиков. Наша ситуация находится под лучшим контролем, чем в большинстве других стран", – сказал Ли.

Международное давление на Сингапур с требованием пересмотреть смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками, растет в последние годы, особенно со стороны правозащитных организаций.

Призывы обострились в 2022 году, когда правительство возобновило казни за преступления, связанные с наркотиками, после временной остановки во время пандемии Covid-19. Британский миллиардер Ричард Брэнсон раскритиковал Сингапур в том году, назвав его "на неправильной стороне истории".

На прошлой неделе делегация Европейского Союза опубликовала совместное заявление, в котором выразила сожаление по поводу казней в 2025 году, заявив, что "введение смертной казни за преступления, связанные с наркотиками, несовместимо с международным правом, поскольку эти преступления не соответствуют порогу "тягчайших преступлений".

За последние 15 лет такие страны, как Малайзия и Пакистан, отменили обязательную смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками, тогда как почти 20 других стран частично или полностью отказались от нее или сократили ее применение.

"Трансформационный коллектив справедливости" – это гражданская группа, базирующаяся в Сингапуре и проводящая кампании против смертной казни. В прошлом году она была наказана согласно так называемому закону о фейковых новостях за серию "ложных фактов" на эту тему и наложено двухлетнее ограничение на получение финансовой выгоды от ведения веб-сайта и страниц в социальных сетях.

Хан сказала, что, учитывая, что в этом году было больше всего казней с 2003 года, когда 19 человек были приговорены к смертной казни, "правительство должно будет само ответить, почему оно так стремится и решительно настроено убивать".

"Все это делается во имя всех сингапурцев, поэтому для всех нас, как граждан, так важно задуматься над тем, что это говорит о нашем обществе, нашей стране и нас как народе", – сказала она.

