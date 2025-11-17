Екс-прем'єрку Бангладеш Шейх Хасіну засудили до смертної кари

У понеділок суди Бангладеш засудив колишню прем'єр-міністрку Шейх Хасіну, яка живе у вигнанні, до смертної кари. Передає УНН із посиланням на EFE та AFP.

Деталі

Колишню прем'єр-міністрку Бангладеш Шейх Хасіну визнали винною у злочинах проти людяності та засудили до смертної кари.

17 листопада суд Бангладеш винес вирок екс-прем'єр-міністру в екзилі 78-річній Шейх Хасіні, - колишню посадовицю засуджено до смертної кари за те, що вона наказала жорстоко придушити протести, які призвели до повалення її уряду влітку 2024 року.

"За одне вбивство смертна кара є стандартом. За 1400 вбивств вона заслуговує на неї в 1400 разів більше", – сказав він суддям. "Вона закореніла злочинниця і не виявила жодного каяття за свою жорстокість", - заявив Таджул Іслам, прокурор, який веде справу.

Шейх Хасіна у жовтні виступила перед кількома іноземними ЗМІ, включаючи AFP: екс-посадовиця наголосила на те, що слід відхилити "всі" звинувачення проти неї, які вона вважає "необґрунтованими".

Записи, надані обвинуваченням, які свідчать про те, що вона санкціонувала використання "смертельної зброї" проти протестувальників, були "вирвані з контексту - заявила Шейх Хасіна.

"Обвинувальний вирок, на жаль, зумовлений заздалегідь", - продовжила вона, - "це явно політично мотивоване провадження".

Юридичні проблеми Шейх Хасіни не обмежуються цим судовим процесом. Вона також стикається з численними скаргами щодо численних вбивств та викрадень, у яких її звинувачують політичні опоненти та неурядові організації протягом усього часу її перебування на посаді.

Доповнення

У понеділок суд має винести рішення щодо вини колишнього міністра внутрішніх справ Асадуззамана Хана Камала, який також є втікачем, та колишнього начальника поліції Чоудхурі Абдулли Аль Мамуна, який перебуває під вартою та визнав себе винним.

Нагадаємо

Шейх Хасіна на початку серпня покинула резиденцію в Дацці після штурму протестувальниками.

Студентські протести у Бангладеш розпочалися у липні з вимоги реформи правил найму на державну службу. Протесті відтоді переросли в ширший антиурядовий рух і загальнонаціональні заворушення, які вимагали відставки прем'єр-міністра Шейх Хасіни.

