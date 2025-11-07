Конгрес Перу оголосив президентку Мексики персоною нон грата
Київ • УНН
Конгрес Перу проголосував за оголошення президентки Мексики Клаудії Шейнбаум персоною нон грата. Це рішення ухвалено після розриву дипломатичних відносин через надання Мексикою притулку колишній прем'єрці Перу Бетсі Чавес.
Конгрес Перу проголосував за оголошення президентки Мексики Клаудії Шейнбаум персоною нон грата, або небажаною особою в країні. Це рішення було ухвалено через кілька днів після того, як Перу розірвало дипломатичні відносини з Мексикою, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Це сталося після кількох днів напружених відносин між двома країнами, які почали загострюватися через надання Мексикою притулку Бетсі Чавес, колишній прем'єр-міністерці Перу, яку звинувачують у причетності до спроби державного перевороту в 2022 році.
Чавес, яка була затримана в червні 2023 року, заперечує свою причетність до змови. Після її звільнення під заставу у вересні того ж року, вона отримала притулок у посольстві Мексики в Лімі, що викликало обурення в уряді Перу.
Мексика заявила, що надання притулку Чавес було зроблено відповідно до міжнародного права, а також відкинула звинувачення Перу у тому, що цей крок був "недружнім актом".
Проте, під час голосування, 63 перуанських законодавці підтримали рішення про оголошення президента Мексики персоною нон грата, а також, звинуватили її в зв'язках з наркоторгівлею. Однак, як зазначено, не було надано жодних конкретних доказів на підтримку цього звинувачення.
Нагадаємо
У вівторок, 3 листопада, влада Перу оголосила про розрив дипломатичних відносин із Мексикою через надання нею притулку колишній прем’єрці Бетсі Чавес.