Конгрес Перу оголосив президентку Мексики персоною нон грата

ukenru
Ексклюзив
07:19 • 12044 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
05:43 • 15788 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
03:41 • 22089 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 25133 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 30231 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 61667 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 57307 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 37701 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 34051 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 61896 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
армія рф намагається пришвидшитися на Покровському напрямку - DeepStatePhoto6 листопада, 23:36 • 10418 перегляди
Трамп підтвердив, що Казахстан приєднається до “Авраамових угод”7 листопада, 01:37 • 10080 перегляди
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці7 листопада, 03:02 • 14386 перегляди
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає поясненняPhoto03:28 • 13666 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 5586 перегляди
Публікації
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Ексклюзив
07:19 • 12044 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 61667 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 35666 перегляди
Хабарник та його команда: як нардеп Одарченко активізує Грицькова для ручного управління ДБТУ і до чого тут розкрадання на будівництві онкоцентруPhoto6 листопада, 11:03 • 7930 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 41790 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Петер Сіярто
Данило Гетманцев
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Запорізька область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 5736 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік07:49 • 3178 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 3892 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 33273 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 33998 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
The Guardian
Фільм

Конгрес Перу оголосив президентку Мексики персоною нон грата

Київ • УНН

 • 940 перегляди

Конгрес Перу проголосував за оголошення президентки Мексики Клаудії Шейнбаум персоною нон грата. Це рішення ухвалено після розриву дипломатичних відносин через надання Мексикою притулку колишній прем'єрці Перу Бетсі Чавес.

Конгрес Перу оголосив президентку Мексики персоною нон грата

Конгрес Перу проголосував за оголошення президентки Мексики Клаудії Шейнбаум персоною нон грата, або небажаною особою в країні. Це рішення було ухвалено через кілька днів після того, як Перу розірвало дипломатичні відносини з Мексикою, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Це сталося після кількох днів напружених відносин між двома країнами, які почали загострюватися через надання Мексикою притулку Бетсі Чавес, колишній прем'єр-міністерці Перу, яку звинувачують у причетності до спроби державного перевороту в 2022 році.

Чавес, яка була затримана в червні 2023 року, заперечує свою причетність до змови. Після її звільнення під заставу у вересні того ж року, вона отримала притулок у посольстві Мексики в Лімі, що викликало обурення в уряді Перу.

Мексика заявила, що надання притулку Чавес було зроблено відповідно до міжнародного права, а також відкинула звинувачення Перу у тому, що цей крок був "недружнім актом".

Проте, під час голосування, 63 перуанських законодавці підтримали рішення про оголошення президента Мексики персоною нон грата, а також, звинуватили її в зв'язках з наркоторгівлею. Однак, як зазначено, не було надано жодних конкретних доказів на підтримку цього звинувачення.

Нагадаємо

У вівторок, 3 листопада, влада Перу оголосила про розрив дипломатичних відносин із Мексикою через надання нею притулку колишній прем’єрці Бетсі Чавес.

Алла Кіосак

Новини Світу
Санкції
Дипломатка
Перу
Мексика