07:19 • 10801 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
05:43 • 14440 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
03:41 • 21248 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 24331 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 29545 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
6 ноября, 14:11 • 60859 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 57081 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 37662 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 33989 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
6 ноября, 08:00 • 61869 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Нефть марки Brent

Конгресс Перу объявил президента Мексики персоной нон грата

Киев • УНН

 • 734 просмотра

Конгресс Перу проголосовал за объявление президента Мексики Клаудии Шейнбаум персоной нон грата. Это решение принято после разрыва дипломатических отношений из-за предоставления Мексикой убежища бывшему премьер-министру Перу Бетси Чавес.

Конгресс Перу объявил президента Мексики персоной нон грата

Конгресс Перу проголосовал за объявление президента Мексики Клаудии Шейнбаум персоной нон грата, или нежелательным лицом в стране. Это решение было принято через несколько дней после того, как Перу разорвало дипломатические отношения с Мексикой, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Это произошло после нескольких дней напряженных отношений между двумя странами, которые начали обостряться из-за предоставления Мексикой убежища Бетси Чавес, бывшему премьер-министру Перу, которую обвиняют в причастности к попытке государственного переворота в 2022 году.

Чавес, которая была задержана в июне 2023 года, отрицает свою причастность к заговору. После ее освобождения под залог в сентябре того же года, она получила убежище в посольстве Мексики в Лиме, что вызвало возмущение в правительстве Перу.

Мексика заявила, что предоставление убежища Чавес было сделано в соответствии с международным правом, а также отвергла обвинения Перу в том, что этот шаг был "недружественным актом".

Однако, во время голосования, 63 перуанских законодателя поддержали решение об объявлении президента Мексики персоной нон грата, а также обвинили ее в связях с наркоторговлей. Однако, как отмечено, не было предоставлено никаких конкретных доказательств в поддержку этого обвинения.

Напомним

Во вторник, 3 ноября, власти Перу объявили о разрыве дипломатических отношений с Мексикой из-за предоставления ею убежища бывшему премьер-министру Бетси Чавес.

Алла Киосак

Новости Мира
Санкции
Дипломатка
Перу
Мексика