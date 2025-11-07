Конгресс Перу объявил президента Мексики персоной нон грата
Киев • УНН
Конгресс Перу проголосовал за объявление президента Мексики Клаудии Шейнбаум персоной нон грата. Это решение принято после разрыва дипломатических отношений из-за предоставления Мексикой убежища бывшему премьер-министру Перу Бетси Чавес.
Конгресс Перу проголосовал за объявление президента Мексики Клаудии Шейнбаум персоной нон грата, или нежелательным лицом в стране. Это решение было принято через несколько дней после того, как Перу разорвало дипломатические отношения с Мексикой, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Это произошло после нескольких дней напряженных отношений между двумя странами, которые начали обостряться из-за предоставления Мексикой убежища Бетси Чавес, бывшему премьер-министру Перу, которую обвиняют в причастности к попытке государственного переворота в 2022 году.
Чавес, которая была задержана в июне 2023 года, отрицает свою причастность к заговору. После ее освобождения под залог в сентябре того же года, она получила убежище в посольстве Мексики в Лиме, что вызвало возмущение в правительстве Перу.
Мексика заявила, что предоставление убежища Чавес было сделано в соответствии с международным правом, а также отвергла обвинения Перу в том, что этот шаг был "недружественным актом".
Однако, во время голосования, 63 перуанских законодателя поддержали решение об объявлении президента Мексики персоной нон грата, а также обвинили ее в связях с наркоторговлей. Однако, как отмечено, не было предоставлено никаких конкретных доказательств в поддержку этого обвинения.
Напомним
Во вторник, 3 ноября, власти Перу объявили о разрыве дипломатических отношений с Мексикой из-за предоставления ею убежища бывшему премьер-министру Бетси Чавес.