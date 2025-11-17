У Мексиці 120 людей постраждали у протестах проти політики уряду щодо наркокартелів
Київ • УНН
Внаслідок антиурядових протестів у Мексиці 100 поліцейських та 20 цивільних осіб отримали поранення. Демонстрації, організовані "Рухом сомбреро" та "мексиканським поколінням Z", були спрямовані проти нестабільності, корупції та політики уряду щодо наркокартелів.
Під час антиурядових протестів, які відбулись цими вихідними у Мексиці, внаслідок сутичок, 100 поліцейських та 20 цивільних осіб отримали поранення. Передає УНН із посиланням на AFP.
Деталі
У Мексиці тисячі людей вийшли на вулиці і по всій країні провели демонстрацію проти нестабільності, корупції та політики уряду.
За даними ЗМІ, тисячі людей були скликані "Рухом сомбреро", що виник після нещодавнього вбивства мера, відомого своєю боротьбою з організованою злочинністю та групою, яка називає себе "мексиканським поколінням Z".
Довідка
Багато банерів було присвячено популярному політику Карлосу Мансо Родрігесу, який був мером муніципалітету за 300 кілометрів на захід від Мехіко. Родрігес відійшов від партії президента Шейнбаума "Морена" у 2024 році та став запеклим критиком як партії, так і президента. Родригеса було вбито 1 листопада.
120 поранених у Мехіко під час протесту
Мітингарі під час маршу звертали увагу на свою незгоду з розповсюдженням насильства з боку картелів у країні. Втім демонстрації згодом переросли у великі зіткнення. В результаті було поранено близько 100 поліцейських та 20 протестувальників.
Міністр громадської безпеки Мехіко Пабло Васкес підтвердив на прес-конференції ці інциденти та зазначив, що 20 осіб вже заарештовано.
Доповнення
В останні місяці протести також організовувалося поколінням Z у Непалі, Марокко, Мадагаскарі та Перу. До цієї групи належать люди, народжені приблизно між 1997 і 2012 роками.
Нагадаємо
На Мадагаскарі пройшли наймасштабніші за 15 років протести, що почалися через брак предметів першої необхідності та переросли у вимоги політичних змін. Заворушення призвели до загибелі щонайменше 22 осіб та поранення понад 100, за даними ООН, які уряд спростовує.
