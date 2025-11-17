В Мексике 120 человек пострадали в протестах против политики правительства в отношении наркокартелей

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 10148 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 7824 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 5624 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
05:28 • 11715 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
04:30 • 10816 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 23063 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 40226 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33193 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 61635 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 32473 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Министр финансов США: выплаты Трампа по 2000 долларов требуют одобрения Конгресса16 ноября, 22:38 • 11111 просмотра
Швейцария уговорила Трампа снизить пошлины США с помощью золота и часов Rolex - Axios16 ноября, 23:40 • 9706 просмотра
Потеря Покровска обошлась Зеленскому дороже, чем его захват путину - The Sunday Times17 ноября, 00:53 • 13061 просмотра
С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб02:30 • 10999 просмотра
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет02:59 • 22637 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
07:00 • 10139 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 61629 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 57346 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 110405 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 92677 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Юлия Свириденко
Троэльс Лунд Поульсен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Балаклия
Польша
Реклама
УНН Lite
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 13314 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 32827 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 110405 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 41091 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 56591 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дія (сервис)
Сокол 9

В Мексике 120 человек пострадали в протестах против политики правительства в отношении наркокартелей

Киев • УНН

 • 448 просмотра

В результате антиправительственных протестов в Мексике 100 полицейских и 20 гражданских лиц получили ранения. Демонстрации, организованные «Движением сомбреро» и «мексиканским поколением Z», были направлены против нестабильности, коррупции и политики правительства в отношении наркокартелей.

В Мексике 120 человек пострадали в протестах против политики правительства в отношении наркокартелей

Во время антиправительственных протестов, которые прошли в эти выходные в Мексике, в результате столкновений 100 полицейских и 20 гражданских лиц получили ранения. Передает УНН со ссылкой на AFP.

Подробности

В Мексике тысячи людей вышли на улицы и по всей стране провели демонстрацию против нестабильности, коррупции и политики правительства.

По данным СМИ, тысячи людей были созваны "Движением сомбреро", возникшим после недавнего убийства мэра, известного своей борьбой с организованной преступностью, и группой, называющей себя "мексиканским поколением Z".

Справка

Многие баннеры были посвящены популярному политику Карлосу Мансо Родригесу, который был мэром муниципалитета в 300 километрах к западу от Мехико. Родригес отошел от партии президента Шейнбаума "Морена" в 2024 году и стал ярым критиком как партии, так и президента. Родригес был убит 1 ноября.

120 раненых в Мехико во время протеста

Митингующие во время марша обращали внимание на свое несогласие с распространением насилия со стороны картелей в стране. Впрочем, демонстрации впоследствии переросли в крупные столкновения. В результате было ранено около 100 полицейских и 20 протестующих.

Протест коренных народов заблокировал главный вход на COP30 в Бразилии14.11.25, 20:29 • 5434 просмотра

Министр общественной безопасности Мехико Пабло Васкес подтвердил на пресс-конференции эти инциденты и отметил, что 20 человек уже арестованы.

Дополнение

В последние месяцы протесты также организовывались поколением Z в Непале, Марокко, Мадагаскаре и Перу. К этой группе относятся люди, родившиеся примерно между 1997 и 2012 годами.

Напомним

На Мадагаскаре прошли самые масштабные за 15 лет протесты, начавшиеся из-за нехватки предметов первой необходимости и переросшие в требования политических изменений. Беспорядки привели к гибели по меньшей мере 22 человек и ранению более 100, по данным ООН, которые правительство опровергает.

Президент Мадагаскара покинул страну после протестов поколения Z - Reuters14.10.25, 11:24 • 3218 просмотров

Игорь Тележников

Новости Мира
Столкновения
Перу
Мексика
Марокко
Непал