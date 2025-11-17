В Мексике 120 человек пострадали в протестах против политики правительства в отношении наркокартелей
В результате антиправительственных протестов в Мексике 100 полицейских и 20 гражданских лиц получили ранения. Демонстрации, организованные «Движением сомбреро» и «мексиканским поколением Z», были направлены против нестабильности, коррупции и политики правительства в отношении наркокартелей.
Во время антиправительственных протестов, которые прошли в эти выходные в Мексике, в результате столкновений 100 полицейских и 20 гражданских лиц получили ранения. Передает УНН со ссылкой на AFP.
Подробности
В Мексике тысячи людей вышли на улицы и по всей стране провели демонстрацию против нестабильности, коррупции и политики правительства.
По данным СМИ, тысячи людей были созваны "Движением сомбреро", возникшим после недавнего убийства мэра, известного своей борьбой с организованной преступностью, и группой, называющей себя "мексиканским поколением Z".
Справка
Многие баннеры были посвящены популярному политику Карлосу Мансо Родригесу, который был мэром муниципалитета в 300 километрах к западу от Мехико. Родригес отошел от партии президента Шейнбаума "Морена" в 2024 году и стал ярым критиком как партии, так и президента. Родригес был убит 1 ноября.
120 раненых в Мехико во время протеста
Митингующие во время марша обращали внимание на свое несогласие с распространением насилия со стороны картелей в стране. Впрочем, демонстрации впоследствии переросли в крупные столкновения. В результате было ранено около 100 полицейских и 20 протестующих.
Министр общественной безопасности Мехико Пабло Васкес подтвердил на пресс-конференции эти инциденты и отметил, что 20 человек уже арестованы.
Дополнение
В последние месяцы протесты также организовывались поколением Z в Непале, Марокко, Мадагаскаре и Перу. К этой группе относятся люди, родившиеся примерно между 1997 и 2012 годами.
Напомним
На Мадагаскаре прошли самые масштабные за 15 лет протесты, начавшиеся из-за нехватки предметов первой необходимости и переросшие в требования политических изменений. Беспорядки привели к гибели по меньшей мере 22 человек и ранению более 100, по данным ООН, которые правительство опровергает.
