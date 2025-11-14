Протест коренных народов заблокировал главный вход на COP30 в Бразилии
Киев • УНН
Почти сотня представителей коренного народа в традиционной одежде заблокировали главный вход на конференцию ООН по климату COP30 в Белене. Протестующие требовали отмены планов коммерческого освоения рек и четкого разграничения территорий коренных народов.
Около 100 представителей коренного народа в традиционной одежде на 90 минут заблокировали главный вход на конференцию ООН по климату COP30 в Белене, Бразилия. Об этом сообщает АР, пишет УНН.
Детали
Демонстранты создали живую цепь, не позволяя участникам мероприятия войти или выйти, пока не состоялась дискуссия с президентом переговоров, который во время разговора держал на руках младенца одного из протестующих.
Никто не входит, никто не выходит
Лидеры народа Мундуруку обратились к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве: "Президент Лула, мы здесь перед COP, потому что хотим, чтобы вы нас выслушали. Мы отказываемся быть принесенными в жертву ради агробизнеса… Наш лес не продается. Мы те, кто защищает климат, и Амазонку нельзя продолжать уничтожать ради обогащения крупных корпораций".
Протестующие требовали отмены планов коммерческого освоения рек, проекта зерновой железной дороги и четкого разграничения территорий коренных народов. В то же время делегатов конференции пропускали через боковые входы, а сотрудники ООН переместили металлоискатели, чтобы избежать очередей. Это уже второй случай препятствования работе COP30 за четыре дня, а в следующие дни конференции ожидаются еще более массовые протесты.
