18:09 • 4988 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
16:09 • 12663 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
15:39 • 15973 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03 • 15111 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48 • 14859 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
13:30 • 14317 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27 • 29950 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14 • 24475 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 48673 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 30724 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 30802 просмотра
В Киеве ищут людей под завалами 9-этажки после удара рф, пострадавших уже 34: новые кадры последствийPhoto14 ноября, 10:19 • 21337 просмотра
Число погибших в результате ночной атаки в Киеве возросло до шести: обнаружено тело еще одной погибшей14 ноября, 11:47 • 14022 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 21377 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде13:14 • 11174 просмотра
Протест коренных народов заблокировал главный вход на COP30 в Бразилии

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Почти сотня представителей коренного народа в традиционной одежде заблокировали главный вход на конференцию ООН по климату COP30 в Белене. Протестующие требовали отмены планов коммерческого освоения рек и четкого разграничения территорий коренных народов.

Протест коренных народов заблокировал главный вход на COP30 в Бразилии

Около 100 представителей коренного народа в традиционной одежде на 90 минут заблокировали главный вход на конференцию ООН по климату COP30 в Белене, Бразилия. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Демонстранты создали живую цепь, не позволяя участникам мероприятия войти или выйти, пока не состоялась дискуссия с президентом переговоров, который во время разговора держал на руках младенца одного из протестующих.

Никто не входит, никто не выходит

– был одним из главных лозунгов акции.

Эфиопия примет климатический саммит COP32 в 2027 году11.11.25, 20:53 • 6202 просмотра

Лидеры народа Мундуруку обратились к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве: "Президент Лула, мы здесь перед COP, потому что хотим, чтобы вы нас выслушали. Мы отказываемся быть принесенными в жертву ради агробизнеса… Наш лес не продается. Мы те, кто защищает климат, и Амазонку нельзя продолжать уничтожать ради обогащения крупных корпораций".

Климатические переговоры COP30 в Бразилии: протестующие ворвались на место проведения мероприятия - BBC12.11.25, 09:58 • 2642 просмотра

Протестующие требовали отмены планов коммерческого освоения рек, проекта зерновой железной дороги и четкого разграничения территорий коренных народов. В то же время делегатов конференции пропускали через боковые входы, а сотрудники ООН переместили металлоискатели, чтобы избежать очередей. Это уже второй случай препятствования работе COP30 за четыре дня, а в следующие дни конференции ожидаются еще более массовые протесты.

ООН требует от Бразилии усилить безопасность на COP30 после прорыва активистов13.11.25, 20:18 • 3396 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Столкновения
Бразилия
Эфиопия