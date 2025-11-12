Климатические переговоры COP30 в Бразилии: протестующие ворвались на место проведения мероприятия - BBC
В бразильском городе Белене протестующие ворвались на место проведения климатических переговоров COP30, в результате чего двое сотрудников ООН получили легкие травмы. Участники акции требовали прекратить вырубку лесов Амазонии.
Вечером во вторник, 11 ноября, в бразильском городе Белеме протестующие ворвались на место проведения климатических переговоров COP30. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Сотрудники службы безопасности ООН, находившиеся за спинами бразильских силовиков, кричали делегатам, чтобы они немедленно покинули место проведения мероприятия. Сообщается, что в результате инцидента двое сотрудников службы безопасности ООН получили легкие травмы, а также был нанесен незначительный ущерб помещению.
В то же время, как сообщает BBC, некоторые протестующие были одеты в традиционные наряды коренных народов и размахивали флагами с логотипом левого бразильского молодежного движения под названием Juntos.
Участники акции протеста требовали прекратить вырубку лесов Амазонии, говорится в публикации.
