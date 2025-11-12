Кліматичні переговори COP30 у Бразилії: протестувальники увірвались до місця проведення заходу - BBC
Київ • УНН
У бразильському місті Белемі протестувальники увірвалися до місця проведення кліматичних переговорів COP30, внаслідок чого двоє співробітників ООН отримали легкі травми. Учасники акції вимагали припинити вирубку лісів Амазонії.
Ввечері у вівторок, 11 листопада, в бразильському місті Белемі протестувальники увірвались до місця проведення кліматичних переговорів COP30. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Співробітники служби безпеки ООН, що знаходились за спинами бразильських силовиків, кричачи делегатам, щоб вони негайно покинули місце проведення заходу. Повідомляється, що в результаті інциденту двоє співробітників служби безпеки ООН отримали легкі травми, а також було завдано незначної шкоди приміщенню.
Водночас, як повідомляє BBC, деякі протестувальники були одягнені в традиційне вбрання корінних народів і махали прапорами з логотипом лівого бразильського молодіжного руху під назвою Juntos.
Учасники акції протесту вимагали припинити вирубку лісів Амазонії, йдеться в публікації.
Нагадаємо
