ООН требует от Бразилии усилить безопасность на COP30 после прорыва активистов

$42.040.02
48.650.04
ukenru
16:42 • 6478 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
14:40 • 31928 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39 • 23077 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 24023 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 55164 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 36139 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 37798 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37176 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 33095 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28288 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo13 ноября, 09:06 • 33337 просмотра
Украина получила €5,9 млрд от ЕС: часть средств из доходов от замороженных активов рф13 ноября, 09:34 • 5348 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo13 ноября, 10:39 • 26735 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 45751 просмотра
Увольнение Гринчук и Галущенко с министерских должностей: озвучены даты рассмотрения вопросаPhoto12:51 • 13320 просмотра
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
14:40 • 31959 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 55187 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 45839 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 43650 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 100738 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Италия
Латвия
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 53088 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 53185 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 43146 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 81567 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 81185 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Ми-8
Spotify

ООН требует от Бразилии усилить безопасность на COP30 после прорыва активистов

Киев • УНН

 • 100 просмотра

После того, как активисты ворвались на место проведения саммита COP30, ООН призвала власти страны улучшить условия безопасности проведения. Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл заявил, что это является серьезным нарушением установленных норм безопасности.

ООН требует от Бразилии усилить безопасность на COP30 после прорыва активистов

ООН призвала бразильские власти улучшить меры безопасности на конференции COP30 после того, как активисты во вторник ворвались на место проведения саммита, а часть протестующих оставалась в зоне безопасности на следующий день. Об этом пишет Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил заявил, что "это (прорыв активистов – ред.) представляет собой серьезное нарушение установленных норм безопасности" и вызывает "значительные опасения" относительно соблюдения Бразилией своих обязательств как хозяина COP30.

В письме к бразильским чиновникам Стил привел ряд уязвимостей: незащищенные двери, недостаточное количество охранного персонала и отсутствие гарантий вмешательства федеральных и государственных служб во время инцидентов, несмотря на ранее заключенные соглашения.

Интернет также вредит климату: сайты конференции COP многократно увеличивают выбросы CO₂ - исследование10.11.25, 16:45 • 3901 просмотр

Представитель ООН сообщил, что "были приняты оперативные меры для решения проблем по мере их возникновения, и Конференция сторон проходит хорошо и по графику". 

 Наша общая цель – обеспечить, чтобы место проведения COP30 продолжало отражать профессионализм, безопасность и инклюзивность, которых ожидают от конференции Организации Объединенных Наций такого глобального значения 

– добавил Стил.

Инцидент создает определенное политическое напряжение для президента Лулы да Силвы, который отстаивал проведение саммита в Амазонии, аргументируя это необходимостью демонстрировать реалии изменения климата, несмотря на критику относительно ограниченной инфраструктуры и безопасности.

Климатические переговоры COP30 в Бразилии: протестующие ворвались на место проведения мероприятия - BBC12.11.25, 09:58 • 2594 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Bloomberg L.P.
Организация Объединенных Наций
Бразилия