ООН требует от Бразилии усилить безопасность на COP30 после прорыва активистов
Киев • УНН
ООН призвала бразильские власти улучшить меры безопасности на конференции COP30 после того, как активисты во вторник ворвались на место проведения саммита, а часть протестующих оставалась в зоне безопасности на следующий день. Об этом пишет Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил заявил, что "это (прорыв активистов – ред.) представляет собой серьезное нарушение установленных норм безопасности" и вызывает "значительные опасения" относительно соблюдения Бразилией своих обязательств как хозяина COP30.
В письме к бразильским чиновникам Стил привел ряд уязвимостей: незащищенные двери, недостаточное количество охранного персонала и отсутствие гарантий вмешательства федеральных и государственных служб во время инцидентов, несмотря на ранее заключенные соглашения.
Представитель ООН сообщил, что "были приняты оперативные меры для решения проблем по мере их возникновения, и Конференция сторон проходит хорошо и по графику".
Наша общая цель – обеспечить, чтобы место проведения COP30 продолжало отражать профессионализм, безопасность и инклюзивность, которых ожидают от конференции Организации Объединенных Наций такого глобального значения
Инцидент создает определенное политическое напряжение для президента Лулы да Силвы, который отстаивал проведение саммита в Амазонии, аргументируя это необходимостью демонстрировать реалии изменения климата, несмотря на критику относительно ограниченной инфраструктуры и безопасности.
