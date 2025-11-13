ООН вимагає від Бразилії посилити безпеку на COP30 після прориву активістів
Київ • УНН
ООН закликала бразильську владу покращити заходи безпеки на конференції COP30 після того, як активісти у вівторок увірвалися до місця проведення саміту, а частина протестувальників залишалася в зоні безпеки наступного дня. Про це пише Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Саймон Стілл заявив, що "це (прорив активістів – ред.) являє собою серйозне порушення встановлених норм безпеки" і викликає "значні занепокоєння" щодо дотримання Бразилією своїх зобов’язань як господар COP30.
У листі до бразильських чиновників Стілл навів низку вразливостей: незахищені двері, недостатню кількість охоронного персоналу та відсутність гарантій втручання федеральних і державних служб під час інцидентів, попри це раніше укладені угоди.
Речник ООН повідомив, що "було вжито оперативних заходів для вирішення проблем у міру їх виникнення, і Конференція сторін проходить добре та за графіком".
Наша спільна мета – забезпечити, щоб місце проведення COP30 продовжувало відображати професіоналізм, безпеку та інклюзивність, яких очікують від конференції Організації Об’єднаних Націй такого глобального значення
Інцидент створює певну політичну напругу для президента Лули да Сілви, який відстоював проведення саміту в Амазонії, аргументуючи це необхідністю демонструвати реалії зміни клімату, попри критику щодо обмеженої інфраструктури та безпеки.
