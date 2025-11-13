ООН вимагає від Бразилії посилити безпеку на COP30 після прориву активістів

$42.040.02
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20160 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51616 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33400 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33202 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70275 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42427 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39378 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37422 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33311 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57398 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11423 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22163 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10409 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 3764 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51605 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70265 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57531 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46749 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103685 перегляди
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54866 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54829 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44663 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83035 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82600 перегляди
ООН вимагає від Бразилії посилити безпеку на COP30 після прориву активістів

Київ • УНН

 • 1310 перегляди

Після того, як активісти увірвалися до місця проведення саміту COP30, ООН закликала владу країни покращити безпекові умови проведення. Виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Саймон Стілл заявив, що це є серйозним порушенням встановлених норм безпеки.

ООН вимагає від Бразилії посилити безпеку на COP30 після прориву активістів

ООН закликала бразильську владу покращити заходи безпеки на конференції COP30 після того, як активісти у вівторок увірвалися до місця проведення саміту, а частина протестувальників залишалася в зоні безпеки наступного дня. Про це пише Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Саймон Стілл заявив, що "це (прорив активістів – ред.) являє собою серйозне порушення встановлених норм безпеки" і викликає "значні занепокоєння" щодо дотримання Бразилією своїх зобов’язань як господар COP30.

У листі до бразильських чиновників Стілл навів низку вразливостей: незахищені двері, недостатню кількість охоронного персоналу та відсутність гарантій втручання федеральних і державних служб під час інцидентів, попри це раніше укладені угоди.

Інтернет також завдає шкоди клімату: сайти конференції COP багатократно збільшують викиди CO₂ - дослідження 10.11.25, 16:45 • 3901 перегляд

Речник ООН повідомив, що "було вжито оперативних заходів для вирішення проблем у міру їх виникнення, і Конференція сторін проходить добре та за графіком". 

 Наша спільна мета – забезпечити, щоб місце проведення COP30 продовжувало відображати професіоналізм, безпеку та інклюзивність, яких очікують від конференції Організації Об’єднаних Націй такого глобального значення 

– додав Стілл.

Інцидент створює певну політичну напругу для президента Лули да Сілви, який відстоював проведення саміту в Амазонії, аргументуючи це необхідністю демонструвати реалії зміни клімату, попри критику щодо обмеженої інфраструктури та безпеки.

Кліматичні переговори COP30 у Бразилії: протестувальники увірвались до місця проведення заходу - BBC12.11.25, 09:58 • 2604 перегляди

Степан Гафтко

