ООН вимагає від Бразилії посилити безпеку на COP30 після прориву активістів

ООН закликала бразильську владу покращити заходи безпеки на конференції COP30 після того, як активісти у вівторок увірвалися до місця проведення саміту, а частина протестувальників залишалася в зоні безпеки наступного дня. Про це пише Bloomberg, пише УНН.

Виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Саймон Стілл заявив, що "це (прорив активістів – ред.) являє собою серйозне порушення встановлених норм безпеки" і викликає "значні занепокоєння" щодо дотримання Бразилією своїх зобов’язань як господар COP30.

У листі до бразильських чиновників Стілл навів низку вразливостей: незахищені двері, недостатню кількість охоронного персоналу та відсутність гарантій втручання федеральних і державних служб під час інцидентів, попри це раніше укладені угоди.

Речник ООН повідомив, що "було вжито оперативних заходів для вирішення проблем у міру їх виникнення, і Конференція сторін проходить добре та за графіком".

Наша спільна мета – забезпечити, щоб місце проведення COP30 продовжувало відображати професіоналізм, безпеку та інклюзивність, яких очікують від конференції Організації Об’єднаних Націй такого глобального значення