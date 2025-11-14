Протест корінних народів заблокував головний вхід на COP30 у Бразилії
Київ • УНН
Майже сотня представників корінного народу у традиційному одязі заблокували головний вхід до конференції ООН з клімату COP30 у Белені. Протестувальники вимагали скасування планів комерційного освоєння річок та чіткого розмежування територій корінних народів.
Деталі
Демонстранти створили живий ланцюг, не дозволяючи учасникам заходу увійти чи вийти, поки не відбулася дискусія з президентом переговорів, який під час розмови тримав на руках немовля одного з протестувальників.
Ніхто не входить, ніхто не виходить
Лідери народу Мундуруку звернулися до президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви: "Президенте Лула, ми тут перед COP, бо хочемо, щоб ви нас вислухали. Ми відмовляємося бути принесеними в жертву заради агробізнесу… Наш ліс не продається. Ми ті, хто захищає клімат, і Амазонку не можна продовжувати знищувати заради збагачення великих корпорацій".
Протестувальники вимагали скасування планів комерційного освоєння річок, проєкту зернової залізниці та чіткого розмежування територій корінних народів. Водночас делегатів конференції пропускали через бічні входи, а співробітники ООН перемістили металошукачі, щоб уникнути черг. Це вже другий випадок перешкоджання роботі COP30 за чотири дні, а наступні дні конференції очікуються ще більш масові протести.
