Марокко охватили протесты "поколения Z", трое погибших при попытке штурма полиции
Киев • УНН
Протесты "поколения Z" против коррупции и социального неравенства охватили Марокко, включая Касабланку и Марракеш. Три человека были застрелены жандармами при попытке штурма их бригады, арестовано 409 человек.
Марокко потрясли бурные протесты молодежи. Демонстрации прошли в Касабланке, Марракеше и Агадире.
Передает УНН со ссылкой на ВВС и AFP.
Подробности
В Марокко продолжаются бурные акции протеста против коррупции. С субботы страну охватила акция протеста с участием молодежи, так называемого "поколения Z". Участники требуют улучшения услуг здравоохранения и образования. Демонстрации распространились по всей стране, включая столицу Рабат, коммерческий центр Касабланку и туристический центр Марракеш, а также города: Касабланка, Марракеш и Агадир. Накануне несколько человек были застрелены. По данным ВВС, убиты трое человек, в среду 2 октября вечером жандармами при попытке "штурмовать" их бригаду. СМИ страны объясняют трагический случай:
Протестующие пытались штурмовать казармы жандармерии и захватить оружие
В МВД Марокко сообщали также об аресте 409 человек.
По официальным данным, во время протестов пострадали 263 сотрудника полиции, а 142 их автомобиля подверглись актам вандализма.
Причины протеста
Участники демонстраций в Марокко протестуют против коррупции, социальной несправедливости и больших расходов на два футбольных турнира: Кубок африканских наций, который пройдет в Марокко в ноябре, и чемпионат мира 2030 года, который Марокко проведет вместе с соседними Португалией и Испанией.
Напомним
На Мадагаскаре прошли самые масштабные за 15 лет протесты, начавшиеся из-за нехватки предметов первой необходимости и переросшие в требования политических изменений.