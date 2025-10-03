$41.280.05
Ексклюзив
12:39 • 11331 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
12:36 • 14937 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 13015 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:51 • 26302 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Ексклюзив
09:02 • 28680 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 19064 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22
3 жовтня, 07:29 • 19494 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14
3 жовтня, 06:22 • 16056 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15313 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
2 жовтня, 23:18 • 18174 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Марокко охопили протести "покоління Z", троє загиблих під час спроби штурму поліції

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 744 перегляди

Протести "покоління Z" проти корупції та соціальної нерівності охопили Марокко, включаючи Касабланку та Марракеш. Троє людей були застрелені жандармами під час спроби штурму їхньої бригади, заарештовано 409 осіб.

Марокко охопили протести "покоління Z", троє загиблих під час спроби штурму поліції

Марокко сколихнули бурхливі протести молоді. Демонстрації пройшли в Касабланці, Марракеші та Агадірі.

Передає УНН із посиланням на ВВС та AFP.

Деталі

У Марокко тривають бурхливі акції протесту проти корупції. З суботи країну охопила акція протесту за участю молоді, таких званих "покоління Z". Учасники вимагають поліпшення послуг охорони здоров'я та освіти. Демонстрації поширилися по всій країні, включаючи столицю Рабат, комерційний центр Касабланку і туристичний центр Марракеш, а також міста: Касабланка, Марракеш та Агадір. Напередодні декіька людей були застрелені. З даними ВВС вбито троє людей, у середу 2-го жовтня ввечері жандармами при спробі "штурмувати" їхню бригаду. ЗМІ країни пояснюють трагічний випадок:

Протестувальники намагалися штурмувати казарми жандармерії та захопити зброю

У МВС Марокко повідомляли також про арешт 409 осіб. 

За офіційними даними під час протестів постраждали 263 співробітники поліції, а 142 їхні автомобілі зазнали актів вандалізму.

Причини протесту

Учасники демонстрацій у Марокко протестують проти корупції, соціальної нерівності та великих витрат на два футбольні турніри: Кубок африканських націй, який пройде в Марокко в листопаді, і чемпіонат світу 2030 року, який Марокко проведе разом із сусідніми Португалією та Іспанією.

Нагадаємо 

На Мадагаскарі пройшли наймасштабніші за 15 років протести, що почалися через брак предметів першої необхідності та переросли у вимоги політичних змін.

Ігор Тележніков

Новини Світу
Марокко
Іспанія
Португалія