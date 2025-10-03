Марокко охопили протести "покоління Z", троє загиблих під час спроби штурму поліції
Київ • УНН
Протести "покоління Z" проти корупції та соціальної нерівності охопили Марокко, включаючи Касабланку та Марракеш. Троє людей були застрелені жандармами під час спроби штурму їхньої бригади, заарештовано 409 осіб.
Марокко сколихнули бурхливі протести молоді. Демонстрації пройшли в Касабланці, Марракеші та Агадірі.
Передає УНН із посиланням на ВВС та AFP.
Деталі
У Марокко тривають бурхливі акції протесту проти корупції. З суботи країну охопила акція протесту за участю молоді, таких званих "покоління Z". Учасники вимагають поліпшення послуг охорони здоров'я та освіти. Демонстрації поширилися по всій країні, включаючи столицю Рабат, комерційний центр Касабланку і туристичний центр Марракеш, а також міста: Касабланка, Марракеш та Агадір. Напередодні декіька людей були застрелені. З даними ВВС вбито троє людей, у середу 2-го жовтня ввечері жандармами при спробі "штурмувати" їхню бригаду. ЗМІ країни пояснюють трагічний випадок:
Протестувальники намагалися штурмувати казарми жандармерії та захопити зброю
У МВС Марокко повідомляли також про арешт 409 осіб.
За офіційними даними під час протестів постраждали 263 співробітники поліції, а 142 їхні автомобілі зазнали актів вандалізму.
Причини протесту
Учасники демонстрацій у Марокко протестують проти корупції, соціальної нерівності та великих витрат на два футбольні турніри: Кубок африканських націй, який пройде в Марокко в листопаді, і чемпіонат світу 2030 року, який Марокко проведе разом із сусідніми Португалією та Іспанією.
