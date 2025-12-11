В американском штате Теннесси казнен Гарольд Уэйн Николс за убийство почти сорокалетней давности

В штате Теннесси в четверг, 11 декабря, путем смертельной инъекции казнили 64-летнего Гарольда Уэйна Николса за изнасилование и убийство 20-летней студентки Карен Пулли в 1988 году. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Николс, приговоренный к смертной казни в 1990 году, признался в преступлении и выразил раскаяние. В своем последнем слове он попросил: "Простите, люди, которым я причинил вред". Перед смертью духовный наставник прочитал ему молитву "Отче наш".

Число казней в Сингапуре достигло 22-летнего максимума за преступления, связанные с наркотиками и убийствами - СМИ

Свидетели рассказали, что Николс тяжело дышал, стонал, и его лицо стало багровым, прежде чем его объявили мертвым.

Адвокаты преступника безуспешно добивались замены приговора на пожизненное заключение, ссылаясь на то, что он признал себя виновным. Семья жертвы заявила, что ожидание казни было "37 годами ада". Зять Пулли, Джефф Монро, отметил, что они не получают удовольствия от лишения жизни, но преступления Николса были "преднамеренными, жестокими и ужасными".

Экс-премьера Бангладеш Шейх Хасину приговорили к смертной казни