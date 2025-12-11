В американском штате Теннесси казнен Гарольд Уэйн Николс за убийство почти сорокалетней давности

$42.280.10
17:49 • 5234 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 10961 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
14:13 • 14436 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 17944 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 25266 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 17029 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 19035 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16239 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16498 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16841 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД11 декабря, 10:02 • 21961 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 22414 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 37054 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11 декабря, 11:42 • 20375 просмотра
В Вашингтоне обсуждали создание C5 с Китаем и россией в противовес G7 - СМИ11 декабря, 12:39 • 5456 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
13:44 • 25232 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 37342 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 08:43 • 41246 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 52649 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 53746 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 22630 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 28563 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 34091 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 29901 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 38686 просмотра
В американском штате Теннесси казнен Гарольд Уэйн Николс за убийство почти сорокалетней давности

Киев • УНН

 • 464 просмотра

В штате Теннесси казнили 64-летнего Гарольда Уэйна Николса за изнасилование и убийство 20-летней студентки Карен Пулли в 1988 году. Он был приговорен к смертной казни в 1990 году и выразил раскаяние перед казнью.

В американском штате Теннесси казнен Гарольд Уэйн Николс за убийство почти сорокалетней давности

В штате Теннесси в четверг, 11 декабря, путем смертельной инъекции казнили 64-летнего Гарольда Уэйна Николса за изнасилование и убийство 20-летней студентки Карен Пулли в 1988 году. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Николс, приговоренный к смертной казни в 1990 году, признался в преступлении и выразил раскаяние. В своем последнем слове он попросил: "Простите, люди, которым я причинил вред". Перед смертью духовный наставник прочитал ему молитву "Отче наш".

Число казней в Сингапуре достигло 22-летнего максимума за преступления, связанные с наркотиками и убийствами - СМИ02.12.25, 19:35 • 3866 просмотров

Свидетели рассказали, что Николс тяжело дышал, стонал, и его лицо стало багровым, прежде чем его объявили мертвым.

Адвокаты преступника безуспешно добивались замены приговора на пожизненное заключение, ссылаясь на то, что он признал себя виновным. Семья жертвы заявила, что ожидание казни было "37 годами ада". Зять Пулли, Джефф Монро, отметил, что они не получают удовольствия от лишения жизни, но преступления Николса были "преднамеренными, жестокими и ужасными".

Экс-премьера Бангладеш Шейх Хасину приговорили к смертной казни17.11.25, 11:25 • 3715 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Пожизненное лишение свободы
Теннесси
Шейх Хасина
Ассошиэйтед Пресс
Сингапур
Бангладеш