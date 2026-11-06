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The New York Times
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Белый дом опровергает увольнение Хегсета и Рубио после поражения республиканцев

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Белый дом и Госдепартамент опровергли возможные отставки Пита Хегсета и Марко Рубио. При этом будущее министра обороны США остается неопределенным.

Белый дом опровергает увольнение Хегсета и Рубио после поражения республиканцев

Белый дом опроверг слухи о том, что министр обороны США Пит Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио могут покинуть свои должности в результате послевыборных перестановок в администрации Трампа. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

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Американские СМИ сообщали о призывах заменить Хегсета, в частности из-за его действий в отношении войны с Ираном, которая, как считается, стала причиной крупных поражений республиканцев на выборах.

Трамп рассматривает замену Хегсета после поражения республиканцев на выборах — СМИ04.11.26, 20:38 • 8052 просмотра

Один уходящий конгрессмен-республиканец пригрозил инициировать голосование по импичменту Хегсета уже на следующей неделе. Министр обороны США опубликовал видеообращение, в котором защищал свою деятельность и осуждал подобные попытки.

"Вы видите, они нападают на меня. Они нападают на нас, потому что мы эффективны, — сказал он. — Это не сработает. Мы не отступим".

Тем временем Рубио опровергает сообщения о том, что он рассматривает возможность ухода со своей должности накануне президентских выборов 2028 года.

Рубио опроверг слухи об отставке ради президентской гонки06.11.26, 08:29 • 884 просмотра

Белый дом и Госдепартамент США также опровергли сообщения о возможной отставке Рубио после поражения на промежуточных выборах на этой неделе, назвав их "фейковыми новостями".

Тем не менее будущее министра обороны США неопределенно, отмечает издание.

И Трамп, и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили войну с Ираном в поражении республиканцев, что позволило демократам получить полный контроль над Палатой представителей и Сенатом США.

В телефонном интервью ABC News Трамп заявил, что получал "звонки" по поводу Хегсета, но добавил, что намерен оставить его на должности.

Позже в четверг, 5 ноября, он заявил журналистам в Белом доме, что "Пит Хегсет проделал фантастическую работу", и перечислил некоторые из его достижений, включая арест венесуэльского лидера Николаса Мадуро в январе и войну с Ираном, которая продолжается уже девятый месяц.

Трамп заявил, что не планирует увольнять Хегсета с должности министра обороны04.11.26, 22:39 • 10233 просмотра

Также ходили слухи, что Хегсет заинтересован баллотироваться на вакантное место в Сенате Теннесси.

Юлия Шрамко

Новости Мира
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Соединённые Штаты
Иран