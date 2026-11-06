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Рубио опроверг слухи об отставке ради президентской гонки

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Марко Рубио заявил, что планирует работать с Трампом до конца его срока. Он отказался комментировать возможное участие в выборах 2028 года.

Рубио опроверг слухи об отставке ради президентской гонки

Госсекретарь США Марко Рубио 5 ноября опроверг сообщения о том, что он планирует покинуть администрацию Трампа, и отказался отвечать на вопросы о своем политическом будущем. Об этом он сказал в интервью The New York Times, пишет УНН.

Детали

Работа на президента Трампа до конца его срока "всегда была моим планом", сказал он.

Отвечая на сообщения в СМИ о том, что он обдумывает отставку, Рубио сказал: "Честно говоря, я не знаю, откуда берутся эти вещи".

"Я люблю свою работу, — продолжил он. — И к тому же я всегда смеюсь, когда говорят, что он собирается оставить свою работу. Я спрашиваю: "Какую именно?""

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О выдвижении на пост президента

Рубио, который также является советником Трампа по вопросам национальной безопасности, отказался отвечать на вопрос о том, рассматривает ли он возможность баллотироваться в президенты в 2028 году.

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"Я буквально больше не буду говорить о 2028 годе, — сказал он в интервью в своем кабинете в Белом доме. — Я просто не буду этого делать".

Рубио заявил, что поддержал бы вице-президента США Джей Ди Вэнса, если бы тот баллотировался в президенты.

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"Джей Ди — мой очень хороший друг, — сказал он NBC News в мае. — Если Джей Ди будет баллотироваться в президенты, я думаю, он будет феноменальным кандидатом. Я публично говорил и скажу еще раз: я буду первым, кто зарегистрируется и поддержит его".

Вэнс обвинил войну с Ираном в «потере Конгреса» республиканцами — что предвещают эти заявления04.11.26, 20:00 • 6372 просмотра

Вэнс в среду, 4 ноября, в длинном посте в социальных сетях резко раскритиковал результаты выборов в своем анализе, дистанцировавшись от Трампа, пишет издание. Вице-президент США обвинил войну с Ираном в катастрофических результатах выборов для республиканцев и заявил, что республиканцы отвернулись от политики администрации в отношении Израиля и ее заявлений об экономике.

Рубио сначала уклонился от ответа на вопрос о том, согласен ли он с оценкой Вэнса, заявив, что он "на самом деле не вовлечен во внутреннюю политику".

Юлия Шрамко

Новости Мира
Выборы в США
Марко Рубио
Израиль
Джей Ди Вэнс
The New York Times
Белый дом
Дональд Трамп
Иран