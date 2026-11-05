Серджио Гор, посол США в Индии, обсуждается в окружении президента США Дональда Трампа как кандидат на высокий пост в администрации во второй половине президентского срока. Об этом сообщает The Washington Sun, пишет УНН.

Детали

Как указано, среди сотрудников Госдепартамента распространено и быстро распространяется мнение, что Гор заинтересован в таком повышении.

"Он хочет играть более значимую роль", — сказал американский чиновник, знакомый с внутренними обсуждениями.

Источники, знакомые с внутренними разговорами, сообщили, что "имя Гора упоминалось как возможного кандидата на ряд влиятельных должностей, включая должность главы администрации Белого дома и замену Рубио на посту госсекретаря".

Ни Рубио, ни глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз публично не заявляли о намерении покинуть администрацию. Однако некоторые сотрудники Госдепартамента и представители республиканских политических кругов считают, что Рубио может покинуть кабинет министров, чтобы подготовиться к будущей президентской кампании в 2028 или 2032 году. Положение Уайлз также широко рассматривается как находящееся под угрозой в окружении Трампа, пишет издание.

Некоторые источники сообщили, что Гор также был бы заинтересован в другом повышении в Госдепартаменте, например в замене заместителя госсекретаря Криса Ландау. По словам источника, слышавшего это заявление, Ландау сказал коллегам, что уйдет после промежуточных выборов, если республиканцы потеряют контроль над Конгрессом, в ожидании изнурительных расследований.

После публикации Ландау сделал заявление газете The Sun: "Я никогда никому не говорил, что намерен оставить свою должность в Госдепартаменте, потому что это совершенно не так".

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Дополнение

Ранее проект OCCRP сообщал о получении нотариально заверенного мальтийского документа о собственности, подтверждающего происхождение Гора. "Он родился как Серджио Гороховский 30 ноября 1986 года в Ташкенте, Узбекистан, который в то время был частью Советского Союза. Адвокат Гора, Роберт Гарсон, подтвердил по электронной почте, что его клиент родился в Ташкенте", отмечали в проекте OCCRP. Ранее Гор, как указано, отказывался называть место своего рождения.

В профиле Гора, опубликованном Washington Post в декабре 2024 года, как отмечается, вопрос о месте его рождения был полностью обойден. Его назвали иммигрантом из средиземноморского островного государства Мальта.