У Вашингтоні обговорюють посла в Індії Гора як заміну Рубіо - ЗМІ

$45.540.1351.250.19
ukenru
11:54 • 98 перегляди
Міжнародні резерви України зросли до $49,1 млрд - допомогли гроші від партнерів
11:33 • 5846 перегляди
130 людей підозрюють у причетності до заворушень у БорщагівціVideo
10:50 • 13128 перегляди
Україна отримала від ЄС ще €4,36 млрд
Ексклюзив
10:39 • 11651 перегляди
Сутички у Петропавлівській Борщагівці: суд взяв під варту підозрюваного Віктора ЄнуPhoto
09:00 • 14361 перегляди
росія завдала 78 ударів по енергетиці України від початку тижня - Міненерго
07:28 • 24955 перегляди
Зеленський вперше прокоментував результати виборів у США
Ексклюзив
07:10 • 30152 перегляди
“Куяльник” виходить із боргів і готується розширювати реабілітацію ветеранів: директор санаторію розповів про зміни в роботі закладуPhoto
Ексклюзив
06:00 • 27814 перегляди
Україна має бойовий досвід, Європа - ресурси: чому оборонна співпраця стає питанням спільної безпекиPhoto
5 листопада, 05:15 • 25050 перегляди
Дні Сенату, який схилявся перед Трампом, минули - Шумер
5 листопада, 02:53 • 30417 перегляди
Кушнер заявив про спільний пошук США, України та рф "ширшої архітектури безпеки"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Гакім Джеффріс оголосив про намір стати спікером Палати представників Конгресу США5 листопада, 03:25 • 19277 перегляди
Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу: Білий дім виступив з офіційною заявою5 листопада, 04:28 • 18939 перегляди
Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії06:20 • 26645 перегляди
Папа Лев зустрівся з Бобом Діланом в офіційній резиденціїPhoto06:51 • 17102 перегляди
Рекордні 53 червоні картки показали у футбольному матчі у БразиліїVideo07:02 • 16360 перегляди
Публікації
“Куяльник” виходить із боргів і готується розширювати реабілітацію ветеранів: директор санаторію розповів про зміни в роботі закладуPhoto
Ексклюзив
07:10 • 30152 перегляди
Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії06:20 • 26686 перегляди
Україна має бойовий досвід, Європа - ресурси: чому оборонна співпраця стає питанням спільної безпекиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 27812 перегляди
Вступ України до ЄС: Єврокомісія назвала ключові досягнення та визначила наступні кроки4 листопада, 16:32 • 50160 перегляди
Українські діти у Британії зможуть отримати кваліфікацію GCSE з української мови - чому це важливо та коли перші іспити4 листопада, 15:46 • 47958 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Кирило Буданов
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Іран
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
ChatGPT дозволив створювати GIF-анімаціюVideo08:44 • 9100 перегляди
Рекордні 53 червоні картки показали у футбольному матчі у БразиліїVideo07:02 • 16387 перегляди
Папа Лев зустрівся з Бобом Діланом в офіційній резиденціїPhoto06:51 • 17132 перегляди
У Японії злодій повернув викрадений годинник за 257 тисяч євро і додав записку із вибаченнями4 листопада, 21:19 • 21714 перегляди
Режисер "Калігули" та маестро європейської еротики помер у віці 93 років4 листопада, 18:19 • 24876 перегляди
Актуальне
Опалення
Financial Times
ChatGPT
Соціальна мережа
Starlink

У Вашингтоні обговорюють посла в Індії Гора як заміну Рубіо - ЗМІ

Київ • УНН

 • 714 перегляди

Серджіо Гора, за даними ЗМІ, обговорюють як кандидата на посаду голови адміністрації Білого дому або держсекретаря. Рубіо й Вайлз не заявляли про відставку.

У Вашингтоні обговорюють посла в Індії Гора як заміну Рубіо - ЗМІ

Серджіо Гор, посол США в Індії, обговорюється в оточенні президента США Дональда Трампа як кандидат на високу посаду в адміністрації в другій половині президентського терміну. Про це повідомляє The Washington Sun, пише УНН.

Деталі

Як вказано, серед співробітників Держдепартаменту поширена і швидко поширюється думка, що Гор зацікавлений у такому підвищенні.

"Він хоче відігравати більш значущу роль", - сказав американський чиновник, знайомий із внутрішніми обговореннями.

Джерела, знайомі з внутрішніми розмовами, повідомили, що "ім'я Гора згадувалося як можливого кандидата на низку впливових посад, включаючи посаду голови адміністрації Білого дому та заміну Рубіо на посаді держсекретаря".

Ні держсекретар США Марко Рубіо, ні голова адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз привселюдно не заявляли про намір залишити адміністрацію. Проте деякі в Держдепартаменті та в республіканських політичних колах вважають, що Рубіо може залишити кабінет міністрів, щоб підготуватися до майбутньої президентської кампанії у 2028 чи 2032 році. Положення Вайлз також широко розглядається як те, що знаходиться під загрозою в оточенні Трампа, пише видання.

Деякі джерела повідомили, що Гор також був би зацікавлений в іншому підвищенні у Держдепартаменті, наприклад, у заміні заступника держсекретаря Кріса Ландау. За словами джерела, яке чуло цю заяву, Ландау сказав колегам, що піде після проміжних виборів, якщо республіканці втратять контроль над Конгресом, в очікуванні виснажливих розслідувань.

Після публікації Ландау дав заяву газеті The Sun: "Я ніколи нікому не говорив, що маю намір залишити свою посаду в Держдепартаменті, тому що це абсолютно не так".

Трамп назвав Венса та Рубіо "командою мрії" на виборах 2028 року12.05.26, 10:23 • 3407 переглядiв

Доповнення

Раніше проєкт OCCRP повідомляв про отримання нотаріально засвідченого мальтійського документа про власність, який підтверджує походження Гора. "Він народився як Серджіо Гороховський 30 листопада 1986 року в Ташкенті, Узбекистан, який на той час був частиною радянського союзу. Адвокат Гора, Роберт Гарсон, підтвердив електронною поштою, що його клієнт народився в Ташкенті", зазначали в проєкті OCCRP. Раніше Гор, як вказано, відмовлявся називати місце свого народження. 

У профілі Гора, опублікованому Washington Post за грудень 2024 року, як зазначається, питання про місце його народження було повністю обійдено. Його назвали іммігрантом із середземноморської острівної держави Мальта.

Юлія Шрамко

Світ
Вибори в США
Марко Рубіо
Державний департамент США
Дональд Трамп
Індія
Сполучені Штати Америки