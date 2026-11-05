У Вашингтоні обговорюють посла в Індії Гора як заміну Рубіо - ЗМІ

Серджіо Гор, посол США в Індії, обговорюється в оточенні президента США Дональда Трампа як кандидат на високу посаду в адміністрації в другій половині президентського терміну. Про це повідомляє The Washington Sun, пише УНН.

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Як вказано, серед співробітників Держдепартаменту поширена і швидко поширюється думка, що Гор зацікавлений у такому підвищенні.

"Він хоче відігравати більш значущу роль", - сказав американський чиновник, знайомий із внутрішніми обговореннями.

Джерела, знайомі з внутрішніми розмовами, повідомили, що "ім'я Гора згадувалося як можливого кандидата на низку впливових посад, включаючи посаду голови адміністрації Білого дому та заміну Рубіо на посаді держсекретаря".

Ні держсекретар США Марко Рубіо, ні голова адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз привселюдно не заявляли про намір залишити адміністрацію. Проте деякі в Держдепартаменті та в республіканських політичних колах вважають, що Рубіо може залишити кабінет міністрів, щоб підготуватися до майбутньої президентської кампанії у 2028 чи 2032 році. Положення Вайлз також широко розглядається як те, що знаходиться під загрозою в оточенні Трампа, пише видання.

Деякі джерела повідомили, що Гор також був би зацікавлений в іншому підвищенні у Держдепартаменті, наприклад, у заміні заступника держсекретаря Кріса Ландау. За словами джерела, яке чуло цю заяву, Ландау сказав колегам, що піде після проміжних виборів, якщо республіканці втратять контроль над Конгресом, в очікуванні виснажливих розслідувань.

Після публікації Ландау дав заяву газеті The Sun: "Я ніколи нікому не говорив, що маю намір залишити свою посаду в Держдепартаменті, тому що це абсолютно не так".

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Доповнення

Раніше проєкт OCCRP повідомляв про отримання нотаріально засвідченого мальтійського документа про власність, який підтверджує походження Гора. "Він народився як Серджіо Гороховський 30 листопада 1986 року в Ташкенті, Узбекистан, який на той час був частиною радянського союзу. Адвокат Гора, Роберт Гарсон, підтвердив електронною поштою, що його клієнт народився в Ташкенті", зазначали в проєкті OCCRP. Раніше Гор, як вказано, відмовлявся називати місце свого народження.

У профілі Гора, опублікованому Washington Post за грудень 2024 року, як зазначається, питання про місце його народження було повністю обійдено. Його назвали іммігрантом із середземноморської острівної держави Мальта.