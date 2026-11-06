Джей Ди Вэнс формирует альянс с недовольными избирателями Трампа к выборам 2028 года — Fox News

Вице-президент США Джей Ди Вэнс стремится создать новый альянс с недовольными избирателями Дональда Трампа накануне президентских выборов 2028 года. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник, знакомый с событиями после промежуточных выборов в Конгресс, информирует УНН.

Детали

По его данным, Вэнс стремится заручиться поддержкой представителей так называемых "новых правых", которые разочаровались в отдельных решениях Трампа. Речь идет прежде всего о сторонниках движения MAGA, выступающих против вмешательства США в зарубежные конфликты и критикующих внешнюю политику Белого дома.

Вице-президент не сильно отклонялся от любимых посланий Трампа и Белого дома на протяжении последних двух лет, хотя он был одним из немногих, кто выражал обеспокоенность по поводу продолжающейся войны в Иране - говорится в статье.

По информации собеседников издания, основу потенциального объединения должны составить избиратели, которые остаются сторонниками первоначальных принципов движения MAGA и политики "Америка прежде всего", однако все более критично оценивают отдельные решения администрации Трампа.

Напомним

По информации The Independent, государственный секретарь США Марко Рубио может отказаться от должности ради участия в президентских выборах 2028 года.

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