Рубіо може залишити посаду держсекретаря заради президентських виборів - The Independent

$45.540.1351.250.19
ukenru
22:23 • 6818 перегляди
Трамп анонсував велику угоду, що може охопитине лише Україну, а й всю Європу
20:18 • 13559 перегляди
Учасники смертельної бійки в Словаччині не мають відношення до Сил оборони України - МЗС
19:33 • 14049 перегляди
Спецпризначенні ГУР провели масштабну операцію "Чебуречна" на Сумщині: скільки знищили окупантів та технікиVideo
19:18 • 14844 перегляди
У Нідерландах стартувала Bitcoin Amsterdam 2026: про що говорять учасники на тлі падіння біткоїна
19:04 • 11763 перегляди
"Відкрили новий механізм повернення українців" - Лубінець розповів про неофіційну зустріч із Меланією Трамп Video
Ексклюзив
5 листопада, 18:20 • 14063 перегляди
Смертельна бійка у Словаччині: ПС ЗСУ спростували інформацію про причетність своїх військових
5 листопада, 16:40 • 19033 перегляди
Меланія Трамп отримала орден від України та передала листи Зеленському та путінуPhoto
Ексклюзив
5 листопада, 15:54 • 30480 перегляди
Київ може повністю залишитися без води через тривалі відключення світла: які райони під загрозою
5 листопада, 14:28 • 24650 перегляди
Володимира Ценова відправили під арешт із заставою у 15 млн гривеньPhoto
5 листопада, 13:47 • 36875 перегляди
Добровільне повернення із СЗЧ: у Міноборони відповіли, коли військових можна залучати до бойових завдань
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Меланія Трамп обурена агресивною міграційною політикою США через депортацію знайомих5 листопада, 14:39 • 16817 перегляди
Британський суд визнав ексчоловіка Кеті Перрі винним у зґвалтуванні та сексуальних нападах5 листопада, 14:54 • 16627 перегляди
Британія і ЄС наближаються до "перезавантаження" Brexit - у заяві планують згадку про Україну5 листопада, 14:56 • 12742 перегляди
Прогнози покращуються, але акції падають - що відбувається з люксовим брендом Ralph Lauren5 листопада, 16:10 • 8842 перегляди
Меланія Трамп зустрілась із представниками України та рф після операції в Олешках - найважливіші деталі та заяви5 листопада, 17:09 • 13702 перегляди
Публікації
У Нідерландах стартувала Bitcoin Amsterdam 2026: про що говорять учасники на тлі падіння біткоїна19:18 • 14851 перегляди
Меланія Трамп зустрілась із представниками України та рф після операції в Олешках - найважливіші деталі та заяви5 листопада, 17:09 • 13716 перегляди
Київ може повністю залишитися без води через тривалі відключення світла: які райони під загрозою
Ексклюзив
5 листопада, 15:54 • 30483 перегляди
Добровільне повернення із СЗЧ: у Міноборони відповіли, коли військових можна залучати до бойових завдань5 листопада, 13:47 • 36877 перегляди
Бізнесу повернуть 15% вартості української техніки: що можна придбати та як отримати компенсацію5 листопада, 12:58 • 25763 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Меланія Трамп
Давид Арахамія
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Білий дім
Італія
Реклама
УНН Lite
Лауреат Гонкурівської премії визнав використання ШІ у романі20:32 • 2730 перегляди
Вчені відкинули головну версію походження вівтарного каменю Стоунхенджа5 листопада, 17:31 • 7804 перегляди
Прогнози покращуються, але акції падають - що відбувається з люксовим брендом Ralph Lauren5 листопада, 16:10 • 8860 перегляди
Британський суд визнав ексчоловіка Кеті Перрі винним у зґвалтуванні та сексуальних нападах5 листопада, 14:54 • 16636 перегляди
Меланія Трамп обурена агресивною міграційною політикою США через депортацію знайомих5 листопада, 14:39 • 16826 перегляди
Актуальне
The Guardian
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
ChatGPT

Рубіо може залишити посаду держсекретаря заради президентських виборів - The Independent

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Марко Рубіо нібито готується балотуватися в президенти США від республіканців у 2028 році. Його можливим суперником називають Джей Ді Венса.

Рубіо може залишити посаду держсекретаря заради президентських виборів - The Independent

Державний секретар США Марко Рубіо може відмовитися від посади задля участі у президентських виборах 2028 року. Про це повідомляє The Independent із посиланням на джерела у США та Великій Британії, інформує УНН.

Деталі

За їхніми даними, Рубіо готується до висунення кандидатом у президенти від Республіканської партії. Його головним суперником на цьому шляху вважається віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Він не може балотуватися, доки обіймає посаду державного секретаря, і зв’язок з адміністрацією в будь-якому разі лише зашкодить його перспективам

- цитує видання одного зі співрозмовників у Вашингтоні.

Тим часом у Лондоні чекають на подальші кроки Рубіо після проміжних виборів у США.

"Навряд чи він залишиться при владі. Він був би сильним кандидатом у президенти, і ми очікуємо, що він висуне свою кандидатуру", - зазначило джерело.

Нагадаємо

За інформацією The Washington Sun, Серджіо Гор, посол США в Індії, обговорюється в оточенні президента США Дональда Трампа як кандидат на високу посаду в адміністрації в другій половині президентського терміну. Його ім'я згадувалося як можливого кандидата на заміну Марко Рубіо на посаді держсекретаря.

Рубіо назвав "мудрим" рішення Трампа послабити санкції проти росії25.10.26, 04:05 • 23385 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Республіканська партія США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки