Рубіо може залишити посаду держсекретаря заради президентських виборів - The Independent

Державний секретар США Марко Рубіо може відмовитися від посади задля участі у президентських виборах 2028 року. Про це повідомляє The Independent із посиланням на джерела у США та Великій Британії, інформує УНН.

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За їхніми даними, Рубіо готується до висунення кандидатом у президенти від Республіканської партії. Його головним суперником на цьому шляху вважається віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Він не може балотуватися, доки обіймає посаду державного секретаря, і зв’язок з адміністрацією в будь-якому разі лише зашкодить його перспективам - цитує видання одного зі співрозмовників у Вашингтоні.

Тим часом у Лондоні чекають на подальші кроки Рубіо після проміжних виборів у США.

"Навряд чи він залишиться при владі. Він був би сильним кандидатом у президенти, і ми очікуємо, що він висуне свою кандидатуру", - зазначило джерело.

Нагадаємо

За інформацією The Washington Sun, Серджіо Гор, посол США в Індії, обговорюється в оточенні президента США Дональда Трампа як кандидат на високу посаду в адміністрації в другій половині президентського терміну. Його ім'я згадувалося як можливого кандидата на заміну Марко Рубіо на посаді держсекретаря.

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